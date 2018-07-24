“米粉”踩雷P2P 小米回应全面清查并下线

记者：刘佳 编辑：宁佳彦

被称作“年轻人第一台智能手机”的小米，却让年轻人“第一次”踩了P2P的雷。

近日有多名小米用户表示，此前在小米的 VIP 任务系统和小米运动 App 中，购买了所推荐的管家金服、秋田财富等 P2P 理财平台产品，如今不少平台出现“爆雷”。

小米公司对第一财经记者回应，截至目前，经初步统计，向小米投诉相关P2P平台风险的用户数量累计429人，涉及金额约4000万元。需要注意的是这4000万只是用户涉及的款项，并不是已经确定损失的款项，部分用户反馈已在追索投资款项。

“小米要吸取的教训是，以后做营销背书还是要谨慎，否则用户基于对小米的信任而买了爆雷的理财，起码心里一本账是记在小米身上。”法学博士林华对第一财经记者表示。

涉及金额4000万元

根据小米用户描述，这些P2P广告主要出现在小米手机的“小米运动”App和小米VIP的每日任务等渠道。

其中，不少P2P理财平台直接嵌入小米自身服务中，并在广告中标注了专门针对小米“米粉”，如“米粉专享”、“每日福利”等字眼，当小米用户完成下载、注册等任务后，就能获得金币奖励、经验值，甚至获得返还小米手机、小米电视等小米产品。

但没想到的是，爆雷接连而来。不完全统计，在小米中进行投放的秋田财富已经宣布清盘、百荣金服清盘延期兑付，小灰熊金服发布了暂停运营清偿公告，金柚金服涉嫌非法吸收公众存款案受案调查，“吆鸡理财” 发布公告暂停运营……有小米用户自称，此前投资的15个平台中，已有11个爆雷。

值得一提的司，微博名为JAX蔡的网友在元旦前后，在小米6手机的“我的小米”的“未领奖励”模块中看到理财广告，其中包括投资5万三个月可获得小米mix2一部，这让他十分动心。但他认真复盘结果发现上述P2P平台并不靠谱，并以资深米粉的身份，在微博上给小米写了封公开信，并私信小米高管，警示P2P理财广告的风险，但这封信并未得到任何官方或者私下的回馈。

目前小米已将这些理财平台下架。小米方面对第一财经记者表示，6月底开始，陆续收到用户投诉反馈，在业内P2P平台陆续“爆雷”波及小米平台。在MIUI中接受这些P2P平台推广的用户可能面临损失。接受投诉反馈后，小米第一时间下线了所有P2P推广广告，并与用户沟通统计，经初步统计，向小米投诉相关P2P平台风险的用户数量累计429人，涉及金额约4000万元。这4000万是这些用户涉及的款项，并不是已经确定损失掉的，在小米的帮助下，有部分用户反馈已经开始追索投资款了。

小米称，统计了解小米用户受损情况的同时，也在帮助用户向涉事P2P平台追索维权。此外，小米还在跟手机同业友商积极联系，携手制定P2P平台“爆雷”的行业风险对策，互相传递告知相关“爆雷”平台风险信息，形成行业合力共同帮助用户维护权益、挽回损失。

信用背书成风险

小米在此前发布的IPO 招股书中，曾提到其在金融业务的布局：2015 年小米开始涉足互联网金融业务，涵盖供应链融资业务、互联网小额贷款业务、支付业务、理财产品分销业务、互联网保险服务等。小米还在“理财产品代销”业务中提到，公司通过应用程序推广知名金融机构的优质理财产品，加强产品筛选程序，确保仅向消费者推广符合相关法律法规的产品。

现在，通过小米推荐购买的P2P产品爆了雷，小米是否应该承担责任？

在法学博士林华对看来，小米作为广告渠道，从法律上应该承担的是广告发布者的责任，即履行对广告主的资质、能力以及广告内容的真实性进行形式审查的义务。小米需要举证证明审查过基本资料，包括符合注册资本要求以及其它互金基本规则的条件，如果形式审核都没有，那就有承担连带责任的风险，意味着小米需要向受害者赔偿。

从目前小米的回应来看，MIUI采取的广告推广审核标准是，所有广告主均要求提供资金存管证明+ICP证或ICP截图+运营时间+注册资金的多项证明，并强制要求进行风险提示。“因此，我们得以向用户提供我们所掌握的P2P平台地址、负责人联系方式，同时帮助用户报案并提供所需材料的清单。”小米在官方声明中称。

林华对第一财经记者表示，按照小米所回应的审核标准来看，小米不需承担连带责任，至于相关理财产品出现了“米粉专享”等说法，这些属于营销手段，小米和理财产品之间是合作而非合伙。

截至记者发稿，小米称其应用商店全面清查并下架金融类应用，不再收录新增的P2P理财类应用，并保留所有P2P产品App的开发者联系信息和营业执照副本信息，当用户需要时提供必要的支持，及配合公安机关工商执法所需。

小米还称，今后针对所有第三方广告推广，MIUI商业产品部和MIUI运营团队将进行更加严格的审核和限制，强制进行更高频、更醒目的风险提示等，避免对用户产生误导。