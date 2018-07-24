三星否认与区块链创业公司合作：不接受比特币支付

新浪科技讯 北京时间7月24日午间消息，上周有传言称，三星与立陶宛区块链创业公司CopPay达成合作协议，让波罗的海三国的用户可以用加密货币购买三星产品。但据美国科技媒体The Next Web旗下的区块链版块Hard Fork报道，这条消息并不属实。

三星发言人在发给Hard Fork的独家邮件中说：“我们的答复是：这条传言并不属实。”

这项所谓的合作是通过CopPay在Medium上的博客宣布的，但此后被删除。虽然有多家区块链媒体报道此事，但其中一些也已悄然删除相关文章。

倘若真的存在这样一项交易，CopPay的加密货币支付设备就会安装在三星位于爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛的31家实体店内。当时那份声明中说，三星承诺支持比特币、以太坊、莱特币、瑞波币等加密货币。

CopPay甚至吹嘘三星很认同他们“开启未来”的口号，将通过使用该公司的POS设备来接受加密货币。

但这一切似乎都是伪造的，CopPay也没有解释为何要宣布这样一条误导性声明，该公司也并未做出官方回应，但他们坚称正在与三星沟通。然而，三星却表示这纯属不实谣言。

事实上，类似的谣言在区块链领域并不少见。例如，加密货币创业公司carVertical也曾经表示与宝马签订协议，但最终也被证伪。他们只是使用了从宝马CarData界面获取的数据来测试共享汽车数据区块链平台。这种数据向所有第三方开放，并不需要进行合作。(书聿)