六部门将加强网络直播管理 重点清理网络有害信息

新京报快讯（记者倪伟）记者今天（7月24日）从全国“扫黄打非”办公室获悉，针对网络直播有害信息多发问题，全国“扫黄打非”办联合国家网信办、工信部、公安部、文化和旅游部、广电总局研究制定了《关于加强网络直播服务管理工作的通知》，即将下发。

上半年立案调查30个网络直播平台

全国“扫黄打非”办负责人表示，下发该通知，是为了进一步加强网络直播服务许可、备案管理，开展存量违规网络直播服务清理，建立健全监管机制。

据悉，在今年开展的“净网2018”专项行动中，公安、工信、网信、文化、新闻出版、广电等单位分别对网络直播、短视频、“两微一端”、电商平台、网络游戏、网络文学等领域进行了集中整治。根据全国“扫黄打非”办今天公布的2018年上半年“扫黄打非”工作数据，全国“扫黄打非”办上半年核发了违法违规网络直播线索239条，部署对约30个网络直播平台进行立案调查。

多部门联合专项整治“邪典”等涉儿童有害信息

总体来看，今年1月至6月，全国共收缴各类非法出版物980余万件，清理淫秽色情等有害信息2700余万条，取缔关闭网站及App应用6.2万余个；查处“扫黄打非”案件5500多起，其中行政处罚4800多起，刑事案件565起，刑事处罚1447人。

清理涉儿童色情有害信息，是上半年全国“扫黄打非”办重点工作之一。今年1月，多部门联合开展“邪典”等涉儿童色情有害信息专项整治，集中清理有害信息37万余条，督促重点网站自查删除链接130余万条。

上半年，各地还开展了中小学校园周边文化市场环境、涉未成年人网络有害信息专项整治，查处哔哩哔哩网刊载危害社会公德内容案等案件。

非法网站为1300余人办理假记者证被查

此外，国家网信办、公安等部门上半年对网上假新闻和新闻敲诈问题开展了专项整治，关闭“新选择项城网”等一批假冒新闻网站，立案调查多起“黑公关”案件及有偿删帖案。

专项整治期间，陕西、山东、河北、贵州、江西、北京等地相继查处多起假媒体假记者站假记者及新闻敲诈案件。贵州贵阳查处的一起伪造、变造国家机关公文证件案中，有1300余人通过所谓“中国新闻工作者联盟”网站办理了假记者证。

编辑：王晓琳