直击|ofo开启新补贴：推99元年卡 每日限骑20次

新浪科技讯 7月24日午间消息，ofo今日宣布开启新一轮价格补贴模式，一方面用户可以购买5折红包年卡，另一方面还能邀请好友参加活动，成功邀请1位好友最高可获得50元现金奖励。

据介绍，7月23日0：00起至7月30日24：00期间，ofo小黄车原价199元的年卡，可限时99元购买。红包年卡生效后365天内用户可以免费骑行ofo小黄车，每日限20次，每次骑行前两小时内免费，超过部分正常计费。

此次活动期间，ofo小黄车还推出了邀请好友返现活动，即购买99元红包年卡的用户，分享链接邀请其他ofo单车用户参与活动，每成功邀请1位好友，最高可获得50元现金奖励。

据ofo小黄车相关负责人介绍，只要成功邀请两位用户，邀请者之前购买年卡的费用就可以赚回，而邀请的好友越多，还可额外赚取更多的返现奖励，本次返现奖励只要满10元即可提现，活动返现总额无上限。

ofo近期正在推进盈利以实现独立发展。今年6月ofo B2B业务负责人邵毅在接受媒体采访时透露，ofo B2B业务目前营收已经超过1亿元。同时ofo在国内100余座城市也已实现盈利。

此外，ofo也在海外市场开启了新战略，重点运营新加坡、美国、法国这类规模大或增长迅速的市场，并陆续退出澳大利亚等一些国家。(张俊)