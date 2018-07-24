币圈又来碰瓷 三星澄清未与CopPay展开支付合作

来源：cnBeta

上周有传闻称，三星同立陶宛区块链初创公司 CopPay 建立了合作伙伴关系，这将使三个波罗的海国家的客户能够使用加密货币来购买商店内的应用。然而最新消息是，双方从未有过合作。三星发言人在致 Hard Fork 的邮件中予以澄清 ——“我司的正式回应是，传闻是失实的”。

实际上，所谓的合作，只是 CopPay 在 Medium 博客上发布的一篇文章，并且很快就被删除了（谷歌缓存页还在）。

包括 Cointelegraph 在内的众多加密货币与区块链网站，都相继报道和转发了这条消息，不过其中一些已经悄然删除了这个帖子。

从商业角度来看，这显然是一次相当有利可图的交易。如果合作成真，CopPay 将能够在波罗的海的 31 家三星门店，实现比特币、以太坊、莱特币、瑞波币，以及 Dash / Nem / Steem 等加密货币支付。

此外，CopPay 甚至吹嘘三星受到了自家“启迪未来”（Turn On Future）这个口号的感召，然而最终这些都被证明是一场闹剧。

当然，类似的大牌被碰瓷事件，行业里早已屡见不鲜。比如今年 5 月份，宝马就辟谣称，该公司从未与 CarVertical 展开过合作。

甚至微软这样的软件巨头，也于去年 11 月被 IOTA 强行贴上了关系，引发后者的市值从 29.5 亿美元迅速蹿升至 130 亿美元。几周后，微软才澄清两者没有官方合作。