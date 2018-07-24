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网剧《白夜追凶》被指侵犯原作者著作权 优酷被起诉

网剧《白夜追凶》被指侵犯原作者著作权 优酷被起诉
2018年07月24日 10:17 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月24日上午消息，据北京海淀法院官方网站，因认为网剧《白夜追凶》侵犯了其剧本《白夜追凶》的著作权，陈琼琼将《白夜追凶》编剧韩冰（笔名指纹）及出品公司优酷信息技术（北京）有限公司诉至法院。日前，海淀法院受理了此案。

　　原告陈琼琼诉称，2012年4月，其与韩冰开始以刑侦为题材共同创作剧本。经过多次修改，二人于2012年8月完成了剧本《白夜追凶》故事大纲及前四集分集剧本创作。依据行业习惯，二人在完成前述部分作品后开始寻找合适的制片者，待制片者认可并签订合同后即可开始其后的创作。然而，由于一直未能找到合适的制片者，剧本《白夜追凶》的后续创作随即被搁置。2017年8月30日，由优酷信息技术（北京）有限公司担任制片者并署名由指纹编剧的网络剧集《白夜追凶》在优酷视频网站开始播出。陈琼琼发现，网剧《白夜追凶》的故事大纲与前四集与其剧本《白夜追凶》高度相似。

　　原告陈琼琼认为，二被告侵害了其作为剧本《白夜追凶》合作作者的合法权益，故诉至法院，要求二被告停止侵害剧本《白夜追凶》的著作权；判令被告韩冰在新浪网、优酷网、搜狐网、凤凰网显著位置赔礼道歉并在其微博发表经原告认可的声明；判令优酷信息技术（北京）有限公司消除影响并在新浪网、优酷网、搜狐网、凤凰网显著位置及其官方微博、《白夜追凶》官方微博发表经原告认可的声明，并由其官方微博、《白夜追凶》官方微博转发被告韩冰的道歉声明。

　　目前，此案正在进一步审理中。

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