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饿了么CEO：本季度将花费30亿人民币与美团竞争

饿了么CEO：本季度将花费30亿人民币与美团竞争
2018年07月24日 10:09 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月24日上午消息，据路透社报道，为了应对外卖市场越发激烈的竞争，饿了么今年夏天将每月投入10亿元人民币用于补贴和营销。自阿里巴巴收购股份后，饿了么估值达95亿美元。

　　饿了么CEO王磊对路透社表示，该公司将在今年7月至9月期间花费30亿元人民币，希望将其市场份额提升到50%以上。“我们预计阿里巴巴将继续投资数十亿美元支持饿了么的发展。”王磊说，“资金目前不是我们的核心问题。”

　　王磊表示，尽管面临激烈竞争，但该公司预计其营收将与整个行业持平，在2020年底之前保持60%至70%之间。该公司还在与阿里巴巴旗下的其他业务展开整合，包括阿里健康、天猫和盒马生鲜。

　　王磊还补充道，饿了么目前没有在阿里巴巴集团之外寻求资金。

　　自从饿了么去年收购百度外卖后，整个外卖市场呈现饿了么与美团的双寡头局面。阿里巴巴今年4月收购其尚未持有的饿了么股份。在中国外卖市场的成本急速增加的当下，阿里巴巴为饿了么提供了充分的支持。

　　与此同时，饿了么最大的竞争对手美团点评则计划在香港上市，融资40亿美元。美团点评获得腾讯的支持，估值约为300亿美元。该公司最近披露其2017年亏损190亿元人民币，超过之前两年，这也反映了激烈的市场竞争所产生的高昂成本。(书聿)

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