字节跳动旗下Musical.ly关闭直播应用Live.ly

新浪科技讯 北京时间7月24日上午消息，今日头条母公司字节跳动旗下Musical.ly上月宣布关闭Live.ly应用。目前，Musical.ly开始将用户重定向至另一款应用LiveMe。

通过应用内消息，Live.ly的当前用户将被引导向LiveMe。当一家公司的产品决定关闭时，引导用户使用类似应用或服务是行业普遍惯例。不过，Musical.ly关闭Live.ly，将用户导向LiveMe的举措实际上是去年字节跳动10亿美元收购Musical.ly交易的一部分。

消息人士称，在字节跳动收购Musical.ly的协议中，一项条款要求，如果交易成功，Musical.ly需要在6个月内关闭Live.ly。协议还显示，Live.ly需要在关闭的最多30天内，将用户导向LiveMe。

这样做的原因在于存在竞争关系的投资。在收购Musical.ly的同时，字节跳动还向直播应用LiveMe投资5000万美元。很明显，该公司不想运营两款相互竞争的应用。

这个要求并没有破坏字节跳动收购Musical.ly的交易。实际上，Musical.ly正在将Live.ly的功能集成到自己的应用中。这意味着，Musical.ly仍将在一定程度上与LiveMe竞争，但这样的竞争不是直接的。Musical.ly的主应用并不以直播功能而知名，而更多的是提供编辑工具，帮助用户制作创意视频。

Live.ly拥有2600万安装量，约70%位于美国。不过这款应用的用户数远远小于Musical.ly，后者拥有超过2亿注册用户。(维金)