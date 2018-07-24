法国交通巨头波洛雷 为何急于牵手阿里巴巴

钱童心

法国交通物流巨头波洛雷集团掌门人VincentBollore本月初低调到访中国，访问了阿里巴巴集团杭州总部，双方达成全球战略合作协议，将共同发展从大数据到电动车等多项业务。

在这项合作中，阿里巴巴将向波洛雷集团提供云服务、大数据服务，人工智能服务，并提供内容渠道网络和内容解决方案等服务，包括在阿里巴巴数据中心使用波洛雷集团的锂电池。此外，波洛雷物流部门还与菜鸟智能物流网络合作，共同研究在亚洲、中东、非洲和欧洲的物流枢纽中心的利用。

值得注意的是，双方特别强调了在电动巴士和电动汽车、清洁能源、分时租赁等领域的合作可能性。这对于波洛雷集团的意义可能更大。

波洛雷集团在这些领域拥有重大投资，也面临着严重亏损风险。由波洛雷集团和巴黎市政府共同合作推动的法国分时租赁项目Autolib已经正式宣布关停，未来几个月内，巴黎将逐步停用所有的波洛雷集团设计的BLUECARS电动汽车。

Autolib系统于2011年10月推出，由波洛雷集团经营，在巴黎市区和巴黎近郊都设有电动汽车出租站。目前订户人数已有十几万。当初推出这套系统时，波洛雷集团曾表示，当订户人数达到10万人，该项目就能开始盈利。

不过今年年初，波洛雷集团提出的财务文件中显示，Autolib亏损1.79亿欧元。而最近，这一亏损已经攀升至接近3亿欧元。这令巴黎市政府怀疑波洛雷公司故意诳骗，并要求审计鉴定。

针对政府的质疑，波洛雷集团声称，Autolib的花费比预计贵很多，经常亏损，是一个无底洞。根据协议，波洛雷集团只负责6000万欧元之内的资金支持，超出部分由纳税人缴纳。

上个月，随法国总理访华的法国交通运输部长伊丽莎白-博尔纳（ElisabethBorne）向笔者证实Autolib即将关停的消息，“Autolib项目推出以来很受欢迎，所以分时租赁模式的本身是没有问题的，只是公司的经营模式出现了问题，我们需要找到一个全面替代的模式。目前各方正在谈判中，寻求一种替代的方式。”

巴黎市政府已经为Autolib的替代方案和多方进行谈判，其中包括传统汽车巨头雷诺、标致、宝马、大众、戴姆勒，也包括创新企业Drivy、Ubeeqo、Zipcar、Citiz、Communauto、Car2Go等。据透露，初步的替代方案将于今年年底前敲定。

笔者认为，在这一背景下，波洛雷集团不远万里来到杭州向中国互联网巨头阿里巴巴取经，也是看中中国巨大的电动车和分享租赁市场的潜力。阿里巴巴和百度都在大量投资自动驾驶领域，并承诺在未来五年内实现100%全自动驾驶。

波洛雷集团在法国面临的挑战将会在与阿里巴巴的接触中得到答案。而阿里巴巴牵手这一拥有近200年历史、在全球交通物流行业具有影响力的公司，对于其全球化的扩张也极有好处。