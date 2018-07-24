谷歌母公司Alphabet二季营收327亿美元 净利同比降9%

新浪科技讯 北京时间7月24日凌晨消息，Alphabet（谷歌母公司）今天发布了截至6月30日的2018财年第二季度财报。报告显示，Alphabet第二季度总营收为326.57亿美元，比上年同期的260.1亿美元增长26%，不计入汇率变动的影响为同比增长23%；按照美国通用会计准则，Alphabet第二季度净利润为31.95亿美元，比去年同期的35.24亿美元下降9%，但第二季度净利润中计入了欧盟对该公司处以的43.4亿欧元（约合50.7亿美元）罚款；若不计入这笔罚款，则Alphabet第二季度净利润为82.66亿美元，比去年同期的62.60亿美元增长32%。

主要业绩：

——Alphabet第二季度总营收为326.57亿美元，比上年同期的260.1亿美元增长26%，不计入汇率变动的影响为同比增长23%。Alphabet按照美国通用会计准则计算总营收，未扣除流量获取支出（TAC）。Alphabet第二季度流量获取支出，也就是同合作伙伴共享的营收为64.2亿美元，在广告营收中所占比例为23%；

——按照美国通用会计准则，Alphabet第二季度运营利润为28.07亿美元，在营收中所占比例为9%；若不计入欧盟罚款则第二季度的运营利润为78.78亿美元，在营收中所占比例为24%。按照美国通用会计准则，Alphabet去年同期运营利润为41.32亿美元，在营收中所占比例为16%；若不计入欧盟罚款则去年同期的运营利润为68.68亿美元，在营收中所占比例为26%。

——按照美国通用会计准则，Alphabet第二季度净利润为31.95亿美元，比去年同期的35.24亿美元下降9%，但第二季度净利润中计入了欧盟对该公司处以的43.4亿欧元（约合50.7亿美元）罚款；若不计入这笔罚款，则Alphabet第二季度净利润为82.66亿美元，比去年同期的62.60亿美元增长32%；

——按照美国通用会计准则，Alphabet第二季度每股摊薄收益为4.54美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为5.01美元；若不计入欧盟罚款，则第二季度Alphabet的每股摊薄收益为11.75美元，相比之下去年同期为8.90美元。Alphabet第二季度在外流通摊薄股票总量为7.03亿股，相比之下去年同期为7.04亿股。

Alphabet CFO露丝·波拉特（Ruth Porat）表示：“我们又一次交出了非常强劲的业绩表现，营收达327亿美元，与2017年第二季度相比增长26%，不计入汇率变动的影响为同比增长23%。在投资活动的推动下，我们正在给用户带来优异的体验，给广告主带来强大的推广结果，给谷歌和Alphabet带来新的业务机会。”

财务分析：

Alphabet第二季度总营收为326.57亿美元，比上年同期的260.1亿美元增长26%，不计入汇率变动的影响为同比增长23%。

Alphabet第二季度网站营收，也就是谷歌自己的网站所产生的营收为232.62亿美元，高于去年同期的184.25亿美元。

Alphabet第二季度网络营收，也就是谷歌合作伙伴网站通过AdSense计划所产生的营收为48.25亿美元，高于去年同期的42.47亿美元。

Alphabet第二季度广告营收（由网站营收和网络营收组成）为380.87亿美元，高于去年同期的226.72亿美元。

Alphabet第二季度其他营收为44.25亿美元，高于去年同期的32.41亿美元。

Alphabet第二季度“Other Bets”业务营收为1.45亿美元，高于去年同期的9700万美元。

如果汇率同去年同期持平（不计入外汇风险管理计划的相关得益），Alphabet第二季度营收的同比增长率为23%。

按照地区划分，Alphabet第二季度来自于EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的营收为107.85亿美元，同比增长26%，环比增长3%；不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），Alphabet第二季度来自于EMEA地区的营收同比增长19%，环比增长3%。

Alphabet第二季度来自于亚太地区的营收为50.9亿美元，同比增长36%，环比增长6%；不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），Alphabet第二季度来自于亚太地区的营收同比增长34%，环比增长6%。

Alphabet第二季度来自于美国的营收为149.33亿美元，同比增长21%，环比增长6%。

Alphabet第二季度来自于美洲其他地区的营收为18.49亿美元，同比增长31%，环比增长7%。不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），Alphabet第二季度来自于美洲其他地区的营收同比增长34%，环比增长11%。

Alphabet第二季度网站付费点击（包括与Alphabet在各个地区自有及运营的网站上广告相关的点击，以及来自于包括搜索、TrueView等YouTube参与广告以及谷歌地图和谷歌财经等其他自有及运营网站的点击）比去年同期增长58%，比上一季度增长15%。Alphabet第二季度网络付费点击（包括与参与AdSense for Search、AdSense for Content和AdMob业务的非谷歌网站上广告相关的点击）与去年同期相比下降22%，与上一季度相比下降10%。

谷歌网站群的第二季度平均每点击成本比去年同期增长1%，比上一季度下降4%。谷歌网络的第二季度平均每点击成本比去年同期增长14%，与上一季度相比增长7%。

Alphabet第二季度流量获取支出（TAC），也就是同合作伙伴共享的营收为64.2亿美元，去年同期为50.91亿美元。Alphabet第二季度流量获取支出在广告营收中所占比例为23%，相比之下去年同期为22%。

在Alphabet第二季度的流量获取支出中，将有34.11亿美元最终支付给网络合作伙伴，在流量获取支出总额中所占比例为71%；去年同期最终支付给网络合作伙伴的流量获取支出为30.42亿美元，在流量获取支出总额中所占比例为72%。另外，Alphabet第二季度流量获取支出中还有30.09亿美元最终将支付给特定经销合作伙伴及其他向Alphabet网站导入流量者，在流量获取支出总额中所占比例为13%；去年同期支付给特定经销合作伙伴及其他向Alphabet网站导入流量者的流量获取支出为20.49亿美元，在流量获取支出总额中所占比例为11%。

Alphabet第二季度总成本和支出为298.5亿美元，高于去年同期的218.78亿美元。其中，Alphabet第二季度营收成本为138.83亿美元，高于去年同期的103.73亿美元；研发支出为51.14亿美元，高于去年同期的41.72亿美元；销售和营销支出为37.8亿美元，高于去年同期的28.97亿美元；总务和行政支出为20.02亿美元，高于去年同期的17亿美元；欧盟委员会的罚款为50.71亿美元，高于去年同期的27.36亿美元。

Alphabet第二季度其他收入（净值）为14.08亿美元，相比之下去年同期为2.45亿美元。

按照美国通用会计准则，Alphabet第二季度运营利润为28.07亿美元，在营收中所占比例为9%；若不计入欧盟罚款则第二季度的运营利润为78.78亿美元，在营收中所占比例为24%。按照美国通用会计准则，Alphabet去年同期运营利润为41.32亿美元，在营收中所占比例为16%；若不计入欧盟罚款则去年同期的运营利润为68.68亿美元，在营收中所占比例为26%。

Alphabet第二季度有效税率为24%，相比之下去年同期为19%。

按照美国通用会计准则，Alphabet第二季度净利润为31.95亿美元，比去年同期的35.24亿美元下降9%，但第二季度净利润中计入了欧盟对该公司处以的43.4亿欧元（约合50.7亿美元）罚款；若不计入这笔罚款，则Alphabet第二季度净利润为82.66亿美元，比去年同期的62.60亿美元增长32%。

按照美国通用会计准则，Alphabet第二季度每股摊薄收益为4.54美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为5.01美元；若不计入欧盟罚款，则第二季度Alphabet的每股摊薄收益为11.75美元，相比之下去年同期为8.90美元。Alphabet第二季度在外流通摊薄股票总量为7.03亿股，相比之下去年同期为7.04亿股。

截至2018年6月30日，不计入被分类为持有待售的现金，Alphabet持有的现金、现金等价物以及可变现有价证券总值为141.48亿美元，相比之下截至2017年6月30日为157.11亿美元。

截至2018年6月30日，Alphabet在全球范围内共雇佣了89058名全职员工，相比之下截至2017年6月30日为75606名。

网络直播和电话会议信息：

投资者可以访问Alphabet网站的投资者关系频道investor.google.com收听Alphabet电话会议的网络直播，电话会议将于美国东部时间7月23日16：30（北京时间7月24日4：30）开始。

分析师预期与股价变动：

Alphabet第二季度总营收为326.57亿美元，除去流量获取支出的营收为262.4亿美元，超出分析师此前预期。据财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预期Alphabet第二季度营收为255.8亿美元。Alphabet第二季度每股收益为4.54美元，除去欧盟罚款以外的每股收益为11.75美元，也超出分析师此前预期。FactSet调查显示，分析师此前平均预期Alphabet第二季度每股收益为9.64美元。受此影响，Alphabet股价在纳斯达克市场的盘后交易中大幅上涨逾3%。

当日，Alphabet（Nasdaq：GOOGL）股价在纳斯达克常规交易中上涨13.12美元，报收于1211美元，涨幅为1.10%。在随后截至美国东部时间17：07（北京时间24日5：07）的盘后交易中，Alphabet股价再度上涨43.73美元，至1254.73美元，涨幅为3.61%，突破52周最高价。过去52周，Alphabet的最高价为1221.59美元，最低价为918.60美元。（唐风）