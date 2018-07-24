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左手微软、右手Flipkart 沃尔玛动手围剿亚马逊

左手微软、右手Flipkart 沃尔玛动手围剿亚马逊
2018年07月24日 00:27 新浪科技综合
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　　来源：微信关注公众号“懂懂笔记”

　　亚马逊：为什么要在供应商面前诋毁我的云技术？ 沃尔玛：我哪有，我只是向他们推荐了微软……

　　与微软展开云技术合作、大手笔收购Flipkart、与京东的合作持续深化……诸多高调举动显示了沃尔玛进一步拓展在线零售业务的决心。不过，从之前的表现来看，沃尔玛在电商领域并未取得显著进展，不知此番在微软的加持下，沃尔玛能否取得重大突破？

　　亚马逊：为什么要在供应商面前诋毁我的云技术？

　　沃尔玛：我哪有，我只是向他们推荐了微软……

　　沃尔玛和亚马逊在零售界的战争几乎无处不在，像这样互相恶心的情况再平常不过。比如最近，正值亚马逊一年一度的Prime会员日，亚马逊再创新高，创造了超过10亿美元的销售额，可谓风光无限。在如此高光时刻，沃尔玛却也不失时机地牵起了微软的手，狠狠秀了一波恩爱。

　　据海外媒体日前报道，沃尔玛与微软签署了为期五年的合作协议，主要涉及云服务、机器学习等技术在零售领域的应用。

　　可以说，二者的合作意图非常明显，那就是组成“抗亚马逊统一战线”，从而联手制敌。

　　敌人的敌人就是朋友

　　沃尔玛和亚马逊，一个是传统零售巨头，一个是在线零售巨头，并且双方都试图向对方的优势领域渗透。然而，作为全球老牌零售霸主，沃尔玛的市值却远低于后起之秀亚马逊，而这一切都要归功于后者在电商领域突飞猛进的增长。

　　根据eMarketer在本月初发布的数据，亚马逊今年在美国在线零售的市场份额预计会从去年的43.5%上升至49.1%，而其竞争对手eBay只占6.6%，苹果为3.9%，沃尔玛仅有3.7%。对于在线零售这块蛋糕，沃尔玛觊觎已久，但因为相关经验和技术的匮乏，沃尔玛深知，仅靠自己的力量无法抗衡亚马逊。

　　再来看微软。云计算是微软与亚马逊之间为数不多的竞争领域之一。在亚马逊的众多业务之中，云服务只能算“其它业务”，但该业务年收入却达200亿美元，这使亚马逊成为云计算业务领域名副其实的领导者，而微软则屈居第二。

　　根据CNBC在四月份引述的Synergy Research Group的数据，在全球IaaS市场，亚马逊旗下的Amazon Web Service（AWS）占据了33%的市场份额，而微软旗下的Azure则为13%。

　　事实上，近年来微软股价的持续飙升很大程度上是基于其云业务的增长。仅在今年，其股价就上涨了45%，并在上周二创造了106.50美元/股的历史新高。面对亚马逊的咄咄逼人，微软亟需寻找突破口，进一步拓展其云计算业务的市场份额，坐上行业第一的宝座。

　　正所谓“敌人的敌人就是朋友”，沃尔玛和微软的联姻看上去更像是佳偶天成。此前，微软CEO Satya Nadella在接受《华尔街日报》采访时称，“两家公司与亚马逊之间的竞争关系是新合作伙伴关系的绝对核心。”同时，二者在零售领域的优势互补，也为双方在今后进一步扩大合作范围奠定了基础。

　　沃微优势互补提速创新

　　从全球范围来看，很多电商企业都开始采用人工智能和机器学习等技术，用于处理后台运营过程中一些单调乏味的任务，以确保更流畅的订单处理和支付、优化货品配送、减少人为失误，从而全面提升客户体验。

　　沃尔玛自然也不例外，他希望打造更先进的零售系统，为全球各地的供应商、合作伙伴以及数百万客户提供便利。同时，为了与各大电商平台展开竞争，沃尔玛也一直在积极地进行数字化转变。

　　此外，随着全球化脚步提速，沃尔玛旗下多个领域都需要进行无缝整合，而借助微软的技术，沃尔玛可以更高效地实现这些目标。对沃尔玛而言，这一切并不只是为了节省客户的时间和成本这么简单。

　　如美国银行分析师Robert Ohmes所言，沃尔玛在技术方面的积极投资，使其成为美国市场中最具优势的传统零售商之一，预计本次合作能让沃尔玛在线零售收入实现40%的年增长目标。

　　事实上，在过去几年里，沃尔玛已经在采用微软的技术发展自己的云计算部门，而通过本次合作，沃尔玛希望利用微软的AI和机器学习算法，在持续扩大在线产品数量的同时，进一步优化配送服务、降低运营成本。

　　而根据本次签署的合作协议，沃尔玛会将walmart.com和samsclub.com中的大部分应用转移至微软的云平台Azure，其中还包括一个“基于云技术的收银系统”。沃尔玛在全球各地的员工都会接受必要的培训，以便学习使用这些新技术，以提升工作效率。

　　从微软方面来看，一直以来，微软都在向零售商证明其数据和技术力量，无论在库存、运输还是网购领域。而且，微软正在推出一项新技术，以对标亚马逊Amazon Go无人便利店所采用的自动结账技术。在AmazonGo，客户进店时只需扫描他们的手机，以确认身份和账户，而离店时，店内的相机和传感器会感应他们购物车中的物品并自动结账。

　　此外，微软还与梅西百货合作开发了“虚拟网购助手”，并与玛氏饮品（Mars Drinks）合作打造智能式自动贩卖机……

　　至于本次合作对微软带来的利好也是显而易见的：沃尔玛抛来的橄榄枝会在零售界产生强大的广告效应，相信之后会有越来越多的零售商选择与之合作。

　　沃尔玛CEO 董明伦在就在日前的一份声明中表示，“无论是与我们的云平台结合，还是利用机器学习及人工智能以提高工作的智能化程度，我们都相信微软是一个强大的合作伙伴，在其助力下，我们可以进一步提升我们的创新速度。”

　　不过，除了沃尔玛，微软还在上周宣布了与通用的合作计划，后者会在其工业互联网平台Predix中集成微软的云功能。

　　不甘做线下巨头的沃尔玛

　　事实上，沃尔玛并不是第一次高调拉拢亚马逊的竞争对手。

　　今年5月，沃尔玛宣布斥资160亿美元，收购印度第一大电商——同时也是亚马逊在印度的最大竞争对手——Flipkart77%的股份。尽管在过去两年里，Flipkart一直亏损不断，只能靠不断融资才能勉力抗衡亚马逊，但收购Flipkart不仅能让沃尔玛获得其所需的电商技术，还能为其打开印度电商市场，甚至为其进军东南亚、西亚、非洲的新兴市场以及部分欧洲市场奠定基础。

　　与此同时，沃尔玛还与京东展开了合作。2016年6月，沃尔玛将一号店出售给京东并换取后者5%的股权。两年来，双方合作不断深化。本月16日，京东与沃尔玛联合宣布双方将加速推进门店、库存、用户打通的“三通战略”，计划在今年底之前全面打通双方库存，试点推出1小时送达服务。此外，在2016年8月，沃尔玛还耗资33亿美元收购了电商初创企业Jet.com。

　　不难想象，沃尔玛之后在电商领域还会有更多动作，以形成合围之势，对亚马逊发起总攻。

　　结束语

　　借助微软的技术优化线上线下零售运营、大手笔收购Flipkart、与京东展开深度合作……诸多高调举动显示了沃尔玛进一步拓展在线零售业务的决心。不过，从之前的表现来看，沃尔玛在电商领域并未实现重大突破，不知此番在微软云技术和AI的加持下，沃尔玛是否能够取得令人满意的成绩。

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