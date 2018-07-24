特朗普再怼亚马逊：美国邮政服务是它的“送货员”

新浪美股讯，北京时间7月24日凌晨，据Business Insider消息，周一，特朗普总统猛烈抨击亚马逊，称美国邮政服务是亚马逊的“送货员”。

特朗普在推特上写道：“自从两个月前在美国最高法院输掉互联网税收案后，《亚马逊华盛顿邮报》就发疯了。”他似乎指的是6月份高等法院的一项裁决，该裁决允许各州对网上购物征收销售税。“下一件要说的事情是，亚马逊正在利用美国邮政总局做“送货员”，让后者以极低的实际成本来配送其很大比例的包裹。”

特朗普辩称亚马逊利用了邮政服务，他声称邮政服务正在从这个电子商务巨头那里赔钱。但是自从亚马逊崛起之前，邮局就已经陷入赤字，而且没有纳税人的直接资助。

周一的推文只是特朗普对亚马逊持续数月的一系列攻击中的最新一条。特朗普在4月份的推特上写道：“亚马逊把美国邮政作为其快递员，导致后者的巨额亏损。这种机制必须停止，亚马逊必须要缴纳相应的费用和税金。

特朗普对亚马逊的不满似乎与它的首席执行官杰夫·贝佐斯有关，他拥有《华盛顿邮报》。抨击的推特是在上周末有关白宫和特朗普竞选活动的批评性新闻报道之后发布的。

特朗普周一在推特上写道：“在我看来，《华盛顿邮报》不过是亚马逊昂贵的说客（这份报纸亏损了一大笔钱）。“它是否被用来抵御许多人认为应该提起的反垄断诉讼？”

亚马逊的股价在周一的推文之后下跌了2.4%。今年他们上涨了54%。