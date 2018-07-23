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美网约车司机偷拍并直播数百人乘车 被Uber踢出平台

美网约车司机偷拍并直播数百人乘车 被Uber踢出平台
2018年07月23日 21:46 新华社
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　　赵曼君/新华社

　　美国网约车司机贾森·加尔加克先后偷拍并直播数百人的乘车过程，被网约车企业优步（Uber）、利夫特（Lyft）中止各自平台司机权限。

　　优步公司、利夫特公司22日和23日先后发表声明，宣布中止加尔加克使用各自应用程序揽客的权限，原因是他的“行为令人不安”。

　　加尔加克现年32岁，家住密苏里州弗洛里森特市。《圣路易斯快邮报》报道，3月以来，加尔加克在圣路易斯市搭载乘客大约700次，几乎全部拍摄现场直播视频。

　　他在网络直播平台“特威奇”以用户名“正是蓝精灵”开设私人频道，在线直播这类视频，开放用户评论。

　　最近一次“直播”中，两名二十多岁的女性乘坐加尔加克的网约车，前往一个酒吧见朋友。她们询问加尔加克念哪所中学，一起开朋友的玩笑。乘车同时，这些内容在加尔加克直播频道直播。一名网友评论其中一名乘客，说“她坐得不像个淑女”。　　

　　十几名乘客接受《圣路易斯快邮报》采访时说，他们不知道乘车过程被直播；如果知情，肯定不允许。加尔加克的这一直播频道21日从“特威奇”平台上消失。

　　加尔加克解释说，他只是想要“捕捉他和乘客们之间的自然互动”，但一些乘客说隐私遭到侵犯。

　　（原文题为《偷拍乘客，美国一司机被优步停职》）

美国网约车Uber
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