美股还是港股 斗鱼可能没得选

记者 / 万珮 编辑 / 魏佳

斗鱼又被传上市了，这一次地点是在美国。

7月23日，金融时报援引知情人士称，斗鱼计划赴美IPO，拟筹资6-7亿美元。如果消息属实，有两点值得注意，首先是斗鱼估值大幅缩水，其次是从港股转战美股。

不过，斗鱼回复寻找中国创客称，对上述消息不知情。斗鱼的投资方之一，南山资本也回应不知情。

选择在美上市更适合斗鱼

今年出现一波上市潮，尤其是7月18日，港交所一天迎来八家上市企业，被戏称“锣都不够用了。”

今年4月，虎牙在美股成功上市，成为游戏直播行业第一股。7月23日，斗鱼再次被传上市，媒体报道称，斗鱼此前计划香港上市，但现在转而酝酿赴美上市。此前的信息是，斗鱼计划于第三季度在港进行7亿美元IPO。

消息称，斗鱼此次拟筹资6-7亿美元。商业信息提供商Crunchbase认为，根据此次的筹资总额来看，斗鱼估值为11亿美元。CBInsights的分析师对它的估值为15.1亿美元。

这与之前传闻中的25亿-30亿美金估值相差甚远。不过，这个估值与虎牙上市时相当，虎牙招股书显示，腾讯旗下基金持有34.6%的股权，拥有39.8%的投票权。今年3月8日，腾讯以4.6亿美金入股虎牙，由此推算，虎牙上市前的估值为13.3亿美金左右。

对斗鱼来说，这并不是一个“好估值”，根据天眼查信息和公开资料，斗鱼早在2016年3月，估值就达到了10亿美元。

为什么斗鱼的估值会大幅缩减？

一位直播行业人士对寻找中国创客分析，此前虎牙已经上市了，有相对明确的对标。其次，受资本扎堆影响，直播平台一直估值虚高，为了谋求上市而“自降身价”并非孤例，此前的映客亦是如此。

另外，此次消息称，斗鱼把上市地点定在了美国。早在今年1月，外媒报道称，考虑到港交所预计从下半年开始准许不同股权结构的股票在该交易所挂牌，虽然上市地点未定，但是斗鱼更倾向于在港交所上市。一位斗鱼内部人士也曾对记者称，公司计划今年赴港上市。

为什么要弃港赴美？据报道，艾媒咨询CEO张毅认为，即使香港政策放开，但是在接纳同股不同权的公司上市时，相关拟上市公司的上市最低预期市值不少于400亿港元，如果预期市值低于400亿港元，申请人在最近一个财政年度必须录得10亿港元的收益。

互联网分析师唐欣也告诉寻找中国创客，据香港主板上市条件，上市前三年合计溢利5000万港元（最近一年须达2000万港元）。而在美国上市，条件相对宽松，注重公司的发展潜力。对于斗鱼来说，若想在2018年上市，美国可能是更好的选择。

美股再遇虎牙将加剧竞争

在运营数据方面，双方则“各有千秋”，极光大数据显示，今年2月，斗鱼、虎牙的市场渗透率为4.25%、3.61%，分列直播App第一、第二；2017年9月-2018年2月，斗鱼、虎牙的DAU为670.8万、474.6万，分列直播App第一、第三。

此前，虎牙招股书提到，在平均MAU、移动MAU、单个移动端用户平均日使用时长等多项数据上位列行业第一。同时，招股书还援引了Frost &Sullivan的数据，称其在平均月活跃访问用户、活跃用户平均使用时长、活跃主播数量等方面均居行业首位。

营收方面，虎牙大幅领先。据报道，斗鱼2017年营收突破10亿元，而虎牙招股书显示，2017年营收则超20亿元。

游戏直播的核心是在于头部主播。斗鱼、虎牙的竞争也体现在对头部主播的争夺上。虎牙曾于去年底密集挖角斗鱼主播，先后挖走“七号”、“赵小臭”、“韦神”等人，甚至不惜为“韦神”支付3000万违约费。2017年8月，斗鱼也曾接连从企鹅、虎牙挖走《王者荣耀》高人气主播张大仙和嗨氏。

今年3月8日，腾讯以一场投资包圆了游戏直播的前两名，成为最大赢家。有业内人士分析，腾讯同时入局，或许可以缓解以主播价格高企为代表的恶性烧钱竞争。

唐欣认为，如果斗鱼选择与虎牙同在美股上市，两者作为以游戏直播为重要业务的平台，本身即具有较强竞争关系，同在美股上市可能会增强这种竞争性。

此外，斗鱼还面临着虎牙、熊猫联合围剿的危险。7月初有消息称，熊猫直播将接受腾讯、虎牙的联合投资。投资案中包括一个为期两年的对赌条款，如果熊猫直播未能在两年内满足条款要求，将被迫接受虎牙的并购。不过，熊猫直播回应称此消息不实。

直播的下半场将打通全产业链

游戏直播一直是资本的宠儿。天眼查信息显示，斗鱼此前一共进行了6轮融资。其中最近的一轮是2018年3月8日，腾讯产业共赢基金6.3亿美元战略入股斗鱼。

互联网分析师丁道师对寻找中国创客表示，游戏直播竞技性、冲突性强，能与直播这种形式很好地契合，是直播平台未来的发展趋势。

下半场，游戏直播将如何建立自己的护城河？

6月27日，在香港路演现场，映客创始人奉佑生称，下一步映客将大力发展游戏社交领域。过去一年，映客在游戏直播业务上做了不少尝试，比如山东蓝翔技校合作，蓝翔电子竞技俱乐部旗下的绝地求生、王者荣耀两支战队入驻映客直播，推出德州扑克、狼人杀等游戏直播。

上述直播从业人士认为，直播的下半场首先是内容走向全品类，然后会以直播为基础，打通版权、艺人经纪、线下演出等产业链上下游。

今年1月13日，斗鱼COO程超在上海举行的“鱼乐盛典”活动上宣布投资10亿元培养主播。这几年斗鱼的造星效应凸显，冯提莫、陈一发儿等都是在斗鱼起家的主播。

与此同时，为了扩充品牌影响力，斗鱼自办了线下嘉年华。数据显示，从5月28日到5月30日，斗鱼嘉年华的观众累计达到35万人次，线上嘉年华主题全网累计观看超1.7亿人次。

“不烧钱”似乎成为了行业共识。虎牙CEO董荣杰认为，今年游戏直播平台将进入到利润竞争阶段。

“直播平台最后是集中化的趋势，不大可能靠资本去驱动洗牌。而是通过自身的技术优势、内容优势去占领行业的最终市场，”斗鱼联席CEO张文明称。

唐欣分析称，抓住时间和机会进行较为充足的资金储备是进一步发展的基础。其次，保证游戏直播内容的丰富度和高质量，这有利于保证用户粘性，“为进一步提升对用户的吸引力，游戏直播或将采取一些更为有趣的多样化尝试。