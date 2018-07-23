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上海市消保委：共享交通移动购物成上半年投诉重灾区

上海市消保委：共享交通移动购物成上半年投诉重灾区
2018年07月23日 18:37 新华社
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　　新华社上海7月23日电（记者周蕊）上海市消保委23日公布的2018年上半年投诉处理情况通报显示，共享交通、移动购物成为消费者投诉的“新型重灾区”。

　　2018年上半年，上海各级消保委共受理消费者投诉81442件，同比上升8.8%。在服务类投诉中，交通运输服务、旅游、文化娱乐健身居投诉前3位。

　　共享单车和共享汽车等共享交通领域的投诉高企。今年上半年，上海市消保委受理共享单车投诉3625件，问题主要集中在押金退还延迟、无法解锁、无法还车、异常扣费等App软件系统故障；共享汽车投诉527件，问题主要集中在车辆行驶过程中突然发生故障，续航里程与实际行驶里程不符，无法还车、异常扣费，车损责任判定难等。

　　与此同时，网购带来的投诉呈现向移动端发展的趋势。上半年，上海市消保委共受理网购渠道投诉39288件，同比上升17.9%。随着移动购物在网购中占比的加大，社交拼团等新移动购物方式引发的消费纠纷不断增加，移动购物售后服务机制却尚不完善。目前，各平台虽然都设立了App在线回复和400客服电话，但从消费者反馈情况来看，App在线客服回复不及时、无法给出处理方案等现象普遍存在。

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