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传熊猫直播正与斗鱼、虎牙洽谈收购事宜

传熊猫直播正与斗鱼、虎牙洽谈收购事宜
2017年08月07日 16:27 新浪科技综合
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　　来源：36氪

　　王思聪的熊猫直播“卖身”，似乎已经成为定局。

　　36氪从接近交易人士处了解到，“熊猫直播正在与斗鱼和虎牙洽谈收购事宜，目前还没有敲定最终的收购条款。”据界面此前报道，熊猫直播以30亿元作价寻求买手，部分现金，部分以股权交换形式兑现。但上述人士告诉36氪另一个版本，“30亿元的收购价格是收购方提出来的。”

　　“收购不是价格问题，主要是这个交易对双方都不是一个小事。因为不仅仅是买个公司，后续业务、团队、品牌如何整合，如何达到1+1大于2的效果，真是需要谨慎考虑的。”知情人士说道。

　　至于其他潜在买家，媒体曾报道可能有做游戏业务的腾讯网易

　　今年7月初，自媒体“企鹅生态”爆料称，熊猫直播将接受腾讯、虎牙的联合投资。不过，熟悉腾讯人士向36氪分析，“腾讯的可能性不大。毕竟腾讯手里已经投资了三个游戏直播平台，独立投资的性价比不高。如果和虎牙或斗鱼其中之一一起投，那另外一家就会有意见。”

　　上述界面报道还提到，熊猫直播还与网易有过接洽，不过，和网易的交易并没谈成。有业内向36氪分析，与网易的交易也不太可能，这有两方面的原因。

　　一方面在于，腾讯与网易在游戏方面存在竞争，而熊猫直播很大部分收入正是来自前者。“如果网易愿意投 ，但问题是其投1%和100%买了熊猫直播，对于腾讯来说是没区别的。只要熊猫直播拿了老丁一分钱，那腾讯那边很有可能把熊猫直播的游戏内容给掐了。”

　　另一方面在于，相比于腾讯在全球买买买的态度，从网易的历史来看，收购案例几乎没有。虽然近日网易游戏副总裁王怡（Ethan Wang）称，网易眼下正在大举招聘、并在探索收购或投资国外游戏工作室。但在上述业内人士看来，“网易其实不太愿意进行收购，而且老丁也不会同意做这么极端的处理。”

　　以此来看，目前熊猫直播的处境已经非常被动。熊猫直播能不能与虎牙和斗鱼顺利“联姻”，还是未知数。如果上述两个买方还在观望，那其可能面临折价的风险。

　　还有人认为，熊猫直播卖不出去也不是不可能。毕竟，游戏直播领域，斗鱼虎牙之外的公司已经没什么竞争优势了，而且都要靠腾讯吃饭。如果网易腾讯不买，其他人买了也没必要。

　　公开资料显示，熊猫直播平台由王思聪于2015年7月创办，三个月后正式上线并主打游戏直播。平台签约的主播Angelababy以及与灿星合作制作的直播脱口秀《小葱秀》都曾引起广泛关注。

　　根据艾瑞咨询近日公布的4月游戏直播App指数，斗鱼直播、虎牙直播、触手直播分列TOP3，成为游戏直播行业第一梯队。熊猫直播、龙珠直播、企鹅电竞、战旗直播、全民直播则分列第4-8名。

　　熊猫直播此前曾在不到一年时间内完成三轮融资：2015年11月完成数百万天使轮融资，2016年9月完成6.5亿元A轮融资以及2017年5月完成的10亿元B轮融资。然而截至目前，熊猫直播已经有13个月未获得融资。对于烧钱的直播行业来说，这不是一个很好的信号。

　　相比而言，游戏直播领域的其他玩家依旧受资本的青睐。今年3月8日，斗鱼获得腾讯独家投资的6.3亿美元E轮融资。九个小时后，老对手虎牙也获得腾讯投资的4.6亿美元C轮融资。5月10日，虎牙赴美IPO，目前估值为62.8亿美元，较上市首日增长近一倍。另外，斗鱼也在积极筹备上市。作为第一梯队的触手，也在今年1月份获得谷歌领投的1.2亿美元D轮融资。

　　此前，有媒体曾多次报道，熊猫直播出现资金链断裂、员工工资拖延等问题。据上述接近交易人士透露，熊猫直播确实有一定的债务，但没有透露具体金额。

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