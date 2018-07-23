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刘强东悉尼私人晚宴一名富豪嘉宾被控性侵女模

刘强东悉尼私人晚宴一名富豪嘉宾被控性侵女模
2018年07月23日 18:51 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月23日晚间消息，据澳大利亚媒体SMH今日报道称，京东商城创始人刘强东悉尼私人晚宴的嘉宾、中国富豪徐龙伟(音译，Longwei Xu)被发现性侵一名被邀参加晚宴的一名女模特。

　　澳大利亚新南威尔士州一地方法院陪审团周一发现，2015年12月26日，徐龙伟(英文名Tommy)在其所住酒店曾多次试图性侵该女模。报道称，徐龙伟从事房地产开发工作，被指控7项罪名，包括猥亵、殴打，在知道对方不同意的情况下仍试图与其发生性关系。

　　在此之前，澳大利亚刑事上诉法院(Court of Criminal Appeal)刚刚拒绝了刘强东的一项请求，即在法院审理程序中不要公开其身份。

　　目前，法官尼科尔·诺尔曼(Nicole Noman)已驳回了徐龙伟的保释请求，理由是徐龙伟交际广泛，可能以另一个身份获得护照而逃离澳大利亚。

　　诺尔曼称：“罪犯与许多富豪交往，可能获得资金支持。他可能获得另一个护照，从而逃离澳大利亚管辖区。”

　　在为期8天的审理中，受害女子已提供证据表明，徐龙伟摔过她手机，强行脱下她的衣服，在她不断挣扎的情况下试图强奸她。该女子还称：“在他试图强奸我时，他说要给我买游艇，但被我拒绝了。”

　　据悉，该女子是由“Coco”介绍给徐龙伟的，Coco是两人的共同好友。Coco曾多次邀请受害女子与来自中国的富豪朋友见面，多均被拒绝。但2015年12月26日，该女子最终还是接受了Coco的邀请，参加她弟弟的一个生日晚会。

　　案发当天，受害女子、徐龙伟与其他客人一起乘坐一辆有专职司机的路虎揽胜赴宴。晚宴期间，除了刘强东，其他男性嘉宾大都向受害女子敬酒，导致该女子大醉，直接在餐桌上睡着了。

　　当时，徐龙伟提出要把女方送回家，但最后却把她带到岩石区(the Rocks)的香格里拉酒店，并试图强迫她与自己发生性关系。

　　晚上11点，当徐龙伟熟睡后，受害女子才得以逃离房间，并给其男友打电话。随后，二人到警察局报警。期间，该女子数次呕吐，后来被送往医院。

　　后来，警察搜查了徐龙伟所住房间，徐龙伟接受了法医程序。结果显示，在徐龙伟的双手拭子上发现了受害女子的DNA图谱。

　　但徐龙伟否认了这一点，他12月27日曾向警察表示：“我不知道她为什么要诬陷我，我没做过这些。她可能是为了钱，或其他东西。”

　　如今，徐龙伟已经戴上手铐被拘留，法院将于9月21日再次开庭审理此案。(李明)

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