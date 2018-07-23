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共享单车纷纷出走澳洲：“水土不服”还是另有隐情

共享单车纷纷出走澳洲：“水土不服”还是另有隐情
2018年07月23日 17:10 环球网
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　　环球网科技 记者 林迪

　　日前，据外媒augustareview报道称，过去一周的时间，包括oBike、ReddyGo和ofo在内的三家共享单车企业纷纷宣布退出澳洲市场。

　　外媒分析它们退出的原因称，与其说是对其收费商业模式的不满，倒不如说是源于当地人们对其数据收集的质疑。另外，水土不服也是共享单车纷纷出走澳洲市场的一个关键问题。

　　据报道，当地人们反映，他们不喜欢共享单车被流放于在当地的河流、树上以及在大街上的随处乱放。在维多利亚州，环境保护局已经对oBike下发了最后期限，并授权墨尔本市每次事件开出高达3，000美元的罚款。

　　当地时间上周五（7月20日），oBike宣布退出墨尔本。

　　环球网科技7月10日报道，澳大利亚共享单车公司Reddy Go宣布将退出市场，告知用户公司正在重组“商业模式，并计划向每个会员免费赠送两辆自行车”。

　　据澳媒7月10日报道，共享单车企业ofo已宣布正在着手关停在澳大利亚的业务。该公司将在未来的60天内，逐步结束公司在澳大利亚的运营，ofo共享单车将逐步从街道上移除，放置在仓库中。

　　外媒表示，虽然共享单车服务在欧洲和中国都受到欢迎，但由于当地法律和对乱停乱放自行车、故意损坏的投诉以及数据收集问题，在澳大利亚一直存在“水土不服”的问题。

　　一位定居澳大利亚的华裔艾先生对环球网科技表示，“工作（自行车设计公司）的原因，对澳洲的地形和交通情况曾做专门的研究。一方面，这边的街道好多都存在上下坡，出行并不方便使用自行车；另一方面，当地的公共交通非常方便，不像国内存在严重的交通拥堵和公共资源不足的问题，基本上，在工作时间内，市中心范围，公交车都是免费；长途的的话，私家车是更好的选择。这些因素综合起来，澳洲并不适合共享单车的长足发展，关键是需求不足。”

　　墨尔本当地居民James告诉环球网科技记者，“如果说在哪还有对共享单车的需求的话，也仅剩下家住郊区的居民，在去赶往公交站的这段路上。”

　　IBISWorld的高级行业分析师Kim Do对此表示，共享单车在当地有两个主要障碍：供过于求成为其失败的关键因素。她说：“在过去的一年里，大量的共享单车初创企业进入了澳大利亚市场，都在争夺市场份额。然而，用户数量未能与供应并没有保持一致的增长，导致供过于求。”

　　另外， 共享单车公司也未能实施激励消费者正确停放的措施，导致了共享单车服务的第二个问题 - 故意破坏和乱停乱放。

　　“随着澳大利亚政府当局开始严厉打击此类行为——高达3000美元的罚款，澳大利亚不再是共享单车可以继续生存的市场。”Kim Do指出。

　　她表示，值得一提的是，共享单车通过数据挖掘，广告和存款利息获得收入，而不是每次乘坐的费用，这是另一个重要问题。 “这包括骑手档案和经常光顾的地点等数据。虽然，其他组织使用该数据来协助进行城市规划，营销活动。然而，因为消费者对数据泄露越来越谨慎的态度，依赖于数据挖掘的商业模式在澳洲难免遭遇阻力。”　　

共享单车澳洲
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