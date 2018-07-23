中国的移动支付平台正成为企业全球营销”新中介“

[环球网科技记者 王楠]移动支付不仅仅是一种支付方式，更为企业与消费者打开了一扇新的大门。外媒指出，随着腾讯（Tencent）旗下微信和蚂蚁金服（Ant Financial）旗下支付宝（Alipay）的迅速崛起，中国的公司们正在打造新的营销渠道，并通过移动支付来记录我们的生活轨迹。

在某些情况下，企业借助移动支付进行营销推广已经逐渐蚕食掉了传统在线营销的市场份额。外媒指出，中国企业正在尝试利用多元化营销手段来吸引用户，随着网络营销成本的不断攀升，一些企业开始回到线下寻找机会，而移动支付似乎是一个很好的中介。

致力于帮助国外企业通过微信进入中国市场的WalktheChat公司创始人托马斯•格拉齐亚尼（Thomas Graziani）表示，星巴克（Starbucks）是这一趋势最典型的例子。星巴克在2016年与微信达成合作，首次在全国门店接入中国本土的移动支付方式。随后两者联合发布了社交礼品卡，开辟与社交密切的消费场景，比如有事儿没事儿都可以请朋友喝个咖啡，朋友过生日发张带有个性祝福的“星巴克礼品卡”。

外媒指出，该促销活动从“红包”中获得灵感，如今，中国的网约车和外卖应用通常会使用这些软件的“红包”功能来吸引消费者，“红包”里包括现金和优惠券，企业用这些补贴方式来鼓励用户在线上与线下的场景中消费。

托马斯•格拉齐亚尼表示：“最基本的互动方式是邀请客户关注该品牌的官方微信账号，以获得一些优惠活动与最新消息。”

外媒报道称，中国企业正借助移动支付营销手段来挑战传统的在线营销策略。中国各地的商店、餐馆、娱乐场所都在试图通过移动支付来吸引顾客进入他们的生态系统。这一趋势餐馆中尤为流行。一些餐馆完全放弃了传统纸质菜单的概念，客人在点餐时只需要扫描二维码（QR code），并通过二维码进入在线菜单，在那里他们可以选择自己喜欢的菜肴，然后用自己选择的移动支付应用进行支付。

外媒指出，尽管随着苹果支付和三星支付的崛起，移动营销的趋势正在影响世界，但中国仍是移动支付应用领域的领头羊。仅仅五年时间，它就改变了中国消费者们的日常生活，也为中国庞大的金融科技产业奠定了基础，据艾瑞咨询（iResearch）的数据，该行业去年产生了6540亿元人民币（合980亿美元）的收入。去年，中国移动支付的交易额超过了Visa和万事达（Mastercard）的全球总额。

根据普华永道（PwC）的研究，2017年全球有近一半的数字支付都发生在中国，支付宝和微信现在均已超过美国最大的在线支付运营商PayPal。据市场研究公司易观国际（Analysys）的数据，2017年Paypal全年处理支付金额为4510亿美元，而支付宝和微信在今年一个月里各自处理的支付金额就都超过了这一数字。

而随着中国游客出国旅游的激增，这些移动支付企业正在国际上扩张，并考虑如何最好地为当地用户服务。微信支付正开始扩大与巴黎和日本北海道购物中心的合作关系并在马来西亚申请了第三方支付牌照；支付宝去年与美国支付基础设施公司First Data签署了一项协议。它们一起在一些美国零售商的商店安装了支付宝设备，最初针对的是中国游客，但也希望向当地居民推广。

根据市场调查机构尼尔森（Nielsen）的联合报告显示，大约65%的中国游客在海外旅行时使用移动支付，而非中国游客仅占11%。与此同时，当地商家接受的支付方式也是对中国游客在海外购物决策有重要影响。