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九斗鱼实控人原旭霖失联 法定代表人正在咨询律师

九斗鱼实控人原旭霖失联 法定代表人正在咨询律师
2018年07月23日 15:23 每日经济新闻
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　　7月23日，《每日经济新闻》记者获悉网贷平台九斗鱼股东耀盛集团董事长原旭霖失联。为获取更多的信息，记者联系到了九斗鱼法定代表人郭鹏，对方回应称，正在咨询律师，不方便接电话。

　　值得注意的是，7月23日下午14时许，九斗鱼网站更新并置顶了一条公告。公告表示，“九斗鱼实际控制人耀盛投资管理集团控股股东原旭霖、柳慧军已经失联，九斗鱼法人已前去报案，请各位投资者自行报警”，公告还披露了两位人员的手机号码和身份证号。记者按照电话拨打过去未能接通。

　　据知情人士透露，郭鹏去年就已离职，但工商信息未及时变更。根据知情人士提供的《免责确认函》和《离职证明》显示，郭鹏于2017年12月15日正式从九斗鱼离职，但由于本公司正处于网贷信息中介行业备案期间，故不便作变更登记。公司日常经营和管理中涉及到的相关的文件、协议、合同的签署和处理，郭鹏均授权给本公司实际控制人原旭霖。

　　据九斗鱼网站介绍，平台由星果时代信息技术有限公司负责运营，于2014年6月上线，是耀盛中国旗下平台。 九斗鱼累计交易金额为86.78亿，累计出借人数18.187万人，其他相关的运营数据并未披露。据第三方机构网贷之家平台档案资料显示，2018年7月22日，九斗鱼资金净流入40万，待还余额为8.04亿，待收投资人数为8367人。

九斗鱼原旭霖
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