杭州技术人才超越北上深成全球工程师收割机

原标题：中国技术人才首现逆流动 杭州超越北上深成全球工程师收割机

7月23日，猎聘发布《2018中国重点城市工程师大数据与调研报告》，他们分析了2017年一季度到2018年二季度期间，互联网工程师人才净流入分布情况，杭州以12.46%的流入率排名第一。

北上深工程师流动加剧 “杭派工程师”崛起

近年来随着中国互联网公司的快速崛起，中国企业在人工智能、自动驾驶、金融科技等新兴领域具备弯道超车的机会，与之相应的一个中国技术人才的黄金时代正在到来。

抢工程师已成中国公司之间，城市之间抢人大战中最激烈的战场，而杭州则成为了全球技术人才收割机。

在流入杭州的工程师中，来自上海的最多，达到23.56%；其次是北京和深圳，占比依次为17.21%和6.91%。这意味着，北上深为杭州贡献了近一半的“杭漂”工程师。

杭州的区域间人才收割力不仅限于国内。BOSS直聘研究院《2018中国海归人才就业选择报告》显示，2018年上半年应届海归人才最青睐的城市中，杭州海归占比增幅居全国首位，增幅为0.66%。相比之下，北京、上海的海归人才占比增幅都呈负增长，分别下降了1.28%和0.26%。

在继北京西二旗程序员，上海张江码农，深圳南山技术男后，中国工程师群体又多了一个冉冉升起的门派：杭派工程师。

他们是中国科技实力崛起和城市人才资源流动趋势下的产物，外来工程师的涌入和杭州过去的互联网技术人才相融合，共同提振了杭州科技行业的发展想象力。

“杭”情看涨背后：幸福指数高，技术氛围好，工程师地位高

“逃离北上广深”已不是新闻，原因主要源于被动的选择：房价昂贵、生活成本高、户籍政策严苛等。而学历和收入都处于高位的工程师群体集体“出逃”，集体涌入杭州，又是出于什么考虑？

调研报告显示，“杭”情看涨的原因，首先是杭州开放的人才政策，以及这座城市带来幸福感的整体抬升，杭派工程师幸福感指数达30.68%，比排名第二的广州还高出10个百分点。

其次是收入高。杭州房价远低于北上广深，但在收入上却能与北上广深持平。数据显示，全国互联网行业平均年薪超过20万的城市有五座，杭州紧随北上深广其后，与第一名北京的差距不到4万。但北京CBD房价实际上却是杭州CBD房价的3-4倍。

其三是互联网巨头的吸引力。数据显示，吸引工程师来杭的原因，“阿里巴巴带动的互联网和技术氛围”排在首位，投票率达59.66%。领英《海归人才吸引力报告》也印证了这点，在其“2018上半年最受海归人才关注TOP30企业”榜单中，总部位于杭州的阿里巴巴、蚂蚁金服、网易均入榜，其中阿里巴巴在TOP30中排名第一。

据了解，阿里巴巴36位合伙人中，三分之一是技术出身，技术人才在阿里巴巴、蚂蚁金服等杭州互联网公司中的话语权较高，发展空间大，一位涌入杭州工程师表示这样一种受尊重感是杭州在工程师群体中备受追捧的原因之一。

此外，做一个“杭派工程师”的福利还包括日常通勤时间短。数据显示，在杭州，超过67%的工程师每日通勤时间在1个小时以内，而在北上广深，这一数字均未超过50%，其中北京近14%的工程师每日通勤时间在2.0—2.5小时之间。

综合来看，除了坐拥阿里、网易等互联网巨头，杭州还有大量互联网创业公司，比如杭州AI创业公司的数量在2017年就超过了广州，仅次于北上深。此外，杭州的科技独角兽数量已跻身中国第三。同时，杭州自古以来经济富庶，自然环境怡人，气候宜居，生活成本适中，技术人才也能在其中健康地流动，从而让整个行业和城市吸引更多的人才。