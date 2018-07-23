付融宝陷融资困局 CEO称平台正常运营

7月5日，P2P平台付融宝抛出了“成功融资8亿”的“好消息”引发社会热议，其在公告中称，平台达成B轮融资，荣获万家乐控股股东战略投资8亿元。而接下来的几天，付融宝的消息来临速度犹如坐过山车，先是公布中止了和万家乐控股的合作，再公布有新的神秘公司进行融资，而后因付融宝主动告知融资公司平台将有逾期，融资公司也决定暂缓合作。

融资困局

刚刚宣布获得巨额融资，紧接着就有项目逾期的平台，类似的事件在P2P行业屡屡发生。付融宝从7月5日到7月15日仅10天时间，接连公布了“B轮融资成功”、“拟更换投资方”、“取消融资发布会”、“取消融资”、“项目逾期”的重磅消息，令不少投资者措手不及，记者通过百度贴吧、QQ群等各种渠道了解到，不少投资者表示非常担心，直接去了付融宝公司打探消息。

目前，付融宝是江苏最大的P2P平台之一，也是中国互联网金融协会会员，实控人为付融宝创始人梁振邦，他持有付融宝40%的股份。据了解，付融宝于2013年11月上线，实缴注册资本1.1亿元，由江苏宝贝金融信息服务有限公司创立，软银中国、浙商基金（北京）和上海金邺实业战略入股，主要是为企业和个人提供网络借贷服务。2016年12月，付融宝银行存管正式上线，存管银行为恒丰银行。

在B轮融资宣布之前，付融宝曾宣传过两轮融资消息，2015年5月，付融宝宣布获得Pre—A轮数千万元人民币融资；2015年10月，付融宝又宣布荣获上市公司中技控股（600634.SH）、软银中国、浙商基金投资3.5亿元。

在7月5日当天，付融宝公布获得来自万家乐控股的B轮融资“喜讯”，称上市公司万家乐的控股股东将战略投资8亿元，目前双方已签署框架协议，并将于7月14日举办融资发布会。

令人蹊跷的是，7月11日，付融宝官方称，B轮融资受到多方资本的青睐，付融宝与万家乐董事长个人的控股公司签署了融资框架协议，但是由于就融资细节未达成一致，双方已于7月9日友好协商后中止合作，本轮融资投资方最终确定为另两家实力雄厚的实业集团，两家实业集团所属领域分别为建筑领域和装修领域，增资扩股协议已经签署，未来双方将就装修和工程建设等产业链上的企业及个人进行业务协同合作。同日，万家乐股份却发布澄清公告，表示其控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业、第二大股东西藏信业达贸易有限公司以及关联方弘信控股有限公司均未投资P2P平台付融宝或与其签署框架协议。

值得注意的是，付融宝在公告中多次强调与万家乐控股已经签署了融资框架协议，只是后期进行了项目中止，而万家乐控股的澄清表达的却是其股东方均未接触或签署过相关协议。

万家乐控股方的投资宣布中止后，大众的目光开始投向付融宝公布的新融资公司。付融宝表示，此次引进的融资方背景实力雄厚，主营输配电设备和供应链管理服务，并且本轮融资资金将主要用于供应链金融深耕和消费金融升级。而就在融资大会的前一天，付融宝官方公布大会取消。付融宝称，虽增资扩股协议已经签署，但是由于付融宝平台近期将有项目逾期，在主动告知投资方后，投资方担心对品牌产生一定的影响，故而暂缓了本次合作。7月15日，付融宝平台宣布企业贷项目逾期，并于16日公布了兑付方案。

神秘的投资方

事件中牵扯的投资方有三个：万家乐控股，两家未公开的公司。

万家乐控股在被曝出将融资8亿给付融宝的时候，就有媒体对消息进行了质疑。万家乐（000533.SZ）近年的业绩并不亮眼，其公布的2017年年报显示，报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，比上年同期的2.61亿元减少幅度高达155.33%。股票走势也较为低迷，2018年4月到7月中旬，股价从9.66元降至3.66元。

自从蕙富博衍进入万家乐之后，万家乐事件不断，主要业务剥离、高管离职，与业绩大幅下滑或有联系。2018年4月初，万家乐发布公告称控股股东蕙富博衍拟将股权出售，弘信控股拟收购蕙富博衍持有的万家乐部分股份。该消息在万家乐关于付融宝融资事件澄清公告里也被提及，弘信控股称，拟向蕙富博衍收购17.37%的股权，目前在协商沟通过程中，尚未签署收购协议。

两家未公开的实业公司在事件中较为神秘，付融宝仅提及融资方背景实力雄厚，主营输配电设备和供应链管理服务，两天后便宣布由于平台将有逾期，导致合作暂缓。

短短几天，融资喜讯变成了逾期信息，有投资者猜测，付融宝的项目逾期的暴露与此次融资失败有关，认为付融宝在万家乐控股处融资失败后紧急找了两个公司，结果依旧不成功，没办法只能公布逾期信息。对此，记者致电付融宝及万家乐控股，均未收到回应。

在平台安全性的问题上，付融宝也曾受到过质疑。作为“风投系”平台，曾被媒体曝出涉嫌自融，在其之前借款信息披露里面，出现过大量的类似标的，疑似为同一企业重复借款，并且借款金额均为100万元，大量借款公司实缴资本为零万，股东均只有一个自然人或两个自然人，值得注意的是，甚至有的借款企业回应媒体称，自己对该借款项目并不知情。

根据付融宝公布的信息显示，此次逾期的项目是企业贷，个人贷不受影响，但并没有公布逾期项目具体信息，也没有公开逾期的核心企业担保方具体是谁，投资者也不知道逾期金额及人数，根据付融宝给出的公开信息，了解到核心担保企业将会在10月31日前拿出5000万到1亿元还款，按逾期本息总金额的比例赔付投资人。而现在具体情况如何，这些按比例拿出来的资金还款后还剩余多少逾期，多久可以完全兑付等问题，付融宝并没有公布具体信息。

付融宝CEO梁振邦于7月16日晚间发布了一封致投资人公开信，表示付融宝正在和政府及担保企业积极沟通，将根据逾期项目本息总金额，按照比例给予投资人回款，请投资人不要恐慌，目前公司运营正常。

对于事件细节问题，记者联系付融宝并发送采访函至公司，截至发稿日，并未收到相关回复。目前付融宝官网可正常登录，散标显示已售罄，但客服电话暂无法打通。