直击|豆瓣音乐完成合并重组 新公司更名DNV音乐集团

新浪科技讯 7月23日上午消息，豆瓣音乐与V.Fine于今日完成合并重组，并式对外公布新公司名称为“DNV音乐集团（DNV Music Group）”。集团由唐子御担任CEO，李权担任总裁，许波担任高级副总裁及董事。同时，DNV音乐集团获得由长甲国际控股集团投资的数千万元A+轮融资，用于完成平台战略资源的拓展与商业布局。

今年4月，豆瓣音乐从豆瓣分拆后，于音乐版权服务平台V.Fine合并重组成为新公司，获得由挚信资本领投、唯猎资本和险峰长青跟投的近千万美元A轮融资。公司方面表示，DNV音乐集团目前已快速完成了重组后的各项业务及战略布局，在豆瓣音乐和V.Fine Music为核心业务品牌的基础上，以“音乐”为核心驱动力打通全产业链的上下游，通过对优秀音乐人及版权音乐的IP赋能，创造、分发其在数字领域所衍生出的图文、视频、动画等一系列数字资产，最大化挖掘音乐人及其音乐的IP价值。

DNV音乐集团CEO唐子御表示，“DNV音乐集团将在数字音乐领域的上下游产业链上做好全方位的战略布局，我们希望凭借集团的力量，努力挖掘优秀音乐人和版权音乐的IP价值，探索更广阔的数字资产商业模式，不断推动中国音乐产业的健康有序发展。”

DNV音乐集团总裁李权介绍，“DNV音乐集团已打通了音乐产业链的上下游，形成以‘音乐人事业’、‘音乐版权事业’、‘线下赋能事业’为三大核心的业务布局。未来我们将会在壮大集团核心业务品牌豆瓣音乐与V.Fine Music的基础上，继续优化深耕V.Fine Music在版权授权与监控层面的能力，顺应数字音乐时代所带来新的版权音乐使用场景与使用授权的机会。同时，集团将不断发掘、培养、孵化优秀有潜力的年轻音乐人，成立多家不同风格的音乐厂牌，以Teen Town音乐孵化器为线下载体，为音乐人提供线上线下全方面的服务；此外，我们将会不断完善优化豆瓣音乐人的社区功能属性，最大程度上方便音乐人、音乐爱好者的沟通交流；未来，我们将会继续发展壮大以豆瓣FM为核心的音乐流媒体以及线下多种音乐演出形式，通过打造特定的音乐品牌形象为各大品牌进行IP价值赋能，扩大品牌影响力，最终为中国的音乐爱好者们提供更加优质、纯粹的音乐享受。”

目前，DNV音乐集团旗下各子业务品牌已与新片场、微博云剪、太合音乐集团、视觉中国、桃花谷等知名企业和机构达成了战略合作。(周峰)