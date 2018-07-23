多名新加坡iTunes用户信用卡疑被盗刷 苹果:正在调查

新浪科技讯 北京时间7月23日上午消息，据新加坡媒体“亚洲新闻台”（Channel NewsAsia）网站报道，多名新加坡苹果用户称，他们出现了信用卡疑似被盗刷的情况。这些用户收到了成百上千美元的苹果iTunes账单，但是实际上他们并没有在iTunes上进行过这些交易。

有两名用户对媒体表示，他们每个人都损失了至少7000美元。其中一名用户透露，她的账单是汇丰银行所寄来的，她透露，当收到汇丰银行发来的短信，称她的信用卡可用额只剩下30%的时候，她才意识到出现了问题。在和信用卡服务代表通话之后，她得知了自己的信用卡被盗刷以及问题的严重性。

一些受害用户表示，这些金额是通过新加坡星展银行（DBS）和华侨银行（OCBC）的账户所扣除的。据华侨银行透露，仅该行一家，在今年7月就发生了58起欺诈交易事件。

新加坡华侨银行信用卡部门负责人文森特·谭（Vincent Tan，音译）表示：“今年7月初，我们监测并调查了58个持卡人帐号，这些帐号都存在交易异常。在确认这些交易为欺诈交易之后，我们部署了必要的防范措施，目前正在为受影响的持卡人提供协助，并且正在走退款流程。”

大华银行（UOB）方面则表示，他们已经在上周提升了对iTunes交易的监察力度。该行透露：“当我们的系统检测到潜在的欺诈交易时，我们会立刻致电客户，与对方核实这笔交易。”该行还表示，如果客户的信用卡遭到了欺诈性交易，他们会在核实之后帮助客户退款。另外为了提升安全性，他们还会为客户签发一张新的信用卡。

如果在检测到潜在欺诈交易的时候用户的电话无法拨通，大华银行会给客户发送短信通知。他们还会暂时冻结客户的银行帐号，避免客户的资产出现损失。

对于这些事件，苹果新加坡公司表示他们目前正在对这些欺诈交易进行调查，并且已经取消了这些交易，对其中多名用户进行了退款。但实际上，并非所有受影响的用户都已经收到了退款。

近几年来苹果一直努力在新加坡市场发展。去年他们开始了第一家新加坡Apple Store零售店，另外还在Apple Maps中加入了新加坡的公共交通导航信息。(行云)