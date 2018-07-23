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软银计划年底在日本启动支付业务：与印度Paytm合作

软银计划年底在日本启动支付业务：与印度Paytm合作
2018年07月23日 09:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月23日上午消息，据彭博社援引知情人士消息，软银集团将于2018年底和印度初创公司Paytm合作，在日本启动移动数字支付业务。具体计划将在几天内公布。

　　消息人士称，目前已有数十名Paytm员工目前正在东京工作，为启动服务做准备。未来，该服务将广泛采用人工智能（AI）为移动支付和其它金融业务提供服务。

　　消息人士还说，软银希望通过在日本的支付服务，可以为该公司将支付服务推向全球提供平台，因为软银总裁孙正义（Masayoshi Son）希望从全球消费者减少现金消费的趋势中获得一定份额。

　　软银发言人拒绝置评。Paytm没有回复置评请求。

　　日本近期的监管改革在未来两年内生效，预计有助于日本加速转向数字支付，这就引起包括银行在内各方参与者的巨大兴趣。

　　目前，日本最大的即时通讯App Line和跳蚤市场App Mercari都在推动数字支付的发展。放眼国际，该行业尚未出现全球领导者——尽管PayPal、蚂蚁金融、腾讯和Paytm的规模都很庞大，但服务地域有限，而苹果和三星的尝试没有获得显著的市场份额。

　　软银集团总部设在东京，旗下拥有日本第三大无线运营商，目前该公司准备扩大支付系统，以增加诸如贷款、保险和其他服务等金融服务。孙正义创建了世界上最大的科技投资基金，目前正寻求在数字支付领域攻城略地。

　　孙正义通过近1000亿美元的软银愿景基金和软银公司参与了数百笔交易，并成为美国Uber、东南亚Grab、中国滴滴出行和印度Ola等公司的全球最大投资者。

　　One97通信是Paytm品牌的所有者，去年他们通过出让20%的股份，从软银筹集14亿美元。自从印度政府于2016年11月宣布废除大面值纸币后，该公司的业务量开始激增。(斯眉)

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