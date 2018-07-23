美国一网约车司机直播乘客：Uber已取消其运营资格

新浪科技讯 北京时间7月23日早间消息，近日美国媒体曝光一网约车司机直播乘客后，Uber和Lyft随后以违反公司政策为由，暂停该司机的运营资格。

据美国《圣路易斯快邮报》（The St. Louis Post-Dispatch）报道，32岁的美国密苏里州圣路易斯网约车司机詹森·加盖克（Jason Gargac）同时在Uber和Lyft两大网约车平台上接单，但他同时通过直播自己的乘客（包括一些儿童）来积累直播平台Twitch上的粉丝。

加盖克每次直播时，都有超过4万人观看。观众在上面发表实时评论，其中还经常掺杂一些粗鲁和嘲笑的内容以及评判性内容。通过订阅和打赏，加盖克从直播乘客中已收入3500美元。

密苏里州并不将这种直播视作违法行为。但Uber和Lyft均认为加盖克的方式违反了他们的政策。在上述报道出炉后，Uber立刻声明称，该公司已经暂停加盖克的运营资格，目前正在评估他跟Uber之间的合作。Lyft也表示，该公司已经暂停加盖克的运营资格。

加盖克尚未对此置评。

Uber政策规定，禁止司机采取任何对乘客不当或不尊重的行为，包括评论某人的外貌，或者掺杂其它不尊重他人或涉及性的内容。(书聿)