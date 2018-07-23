新浪科技> 互联网> 扎克伯格出席国会听证会专题 > 正文

Facebook封杀哈佛教授开发App:分享用户数据违反政策

Facebook封杀哈佛教授开发App:分享用户数据违反政策
2018年07月23日 08:51 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月23日早间消息，据彭博社报道，Facebook已暂时冻结哈佛大学研究人员开发的几款App。此前美国《华尔街日报》报道称，相关研究者与政府部门接触，分享公开的用户数据。

　　Facebook冻结App涉事开发商为Crimson Hexagon，是哈佛大学教授盖瑞·金（Gary King）创办的公司。但最近《华尔街日报》报道称，Crimson Hexagon与一些政府部门等客户接触，分享公开的用户数据。具体客户名单上包括美国数家政府机构、一家与俄罗斯政府相关的非盈利组织、啤酒巨头百威英博、阿迪达斯和通用磨坊食品公司（General Mills）。

　　Facebook解释称，他们对开发者私下联系的情况并不知情，不过开发者利用监控工具从Facebook抽取信息，这样做违反了Facebook政策。

　　Facebook产品合作副总裁伊姆·阿齐邦（Ime Archibong）在声明中说：“有报道指责Crimson Hexagon，我们正在展开调查，看看它是否违反我们的政策。”

　　Crimson Hexagon与Facebook有密切关系。盖瑞·金是Crimson Hexagon的创始人、董事局主席。而在Facebook授权推进的一个项目中，盖瑞·金也是项目负责人，该项目的主要目标是帮助研究人员访问匿名数据，研究Facebook在全球大选中的影响力，Facebook目前尚未终止与盖瑞·金的合作。(中天）

Facebook数据用户
我要反馈
相关专题： 扎克伯格出席国会听证会
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有