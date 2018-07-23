Facebook封杀哈佛教授开发App:分享用户数据违反政策

新浪科技讯 北京时间7月23日早间消息，据彭博社报道，Facebook已暂时冻结哈佛大学研究人员开发的几款App。此前美国《华尔街日报》报道称，相关研究者与政府部门接触，分享公开的用户数据。

Facebook冻结App涉事开发商为Crimson Hexagon，是哈佛大学教授盖瑞·金（Gary King）创办的公司。但最近《华尔街日报》报道称，Crimson Hexagon与一些政府部门等客户接触，分享公开的用户数据。具体客户名单上包括美国数家政府机构、一家与俄罗斯政府相关的非盈利组织、啤酒巨头百威英博、阿迪达斯和通用磨坊食品公司（General Mills）。

Facebook解释称，他们对开发者私下联系的情况并不知情，不过开发者利用监控工具从Facebook抽取信息，这样做违反了Facebook政策。

Facebook产品合作副总裁伊姆·阿齐邦（Ime Archibong）在声明中说：“有报道指责Crimson Hexagon，我们正在展开调查，看看它是否违反我们的政策。”

Crimson Hexagon与Facebook有密切关系。盖瑞·金是Crimson Hexagon的创始人、董事局主席。而在Facebook授权推进的一个项目中，盖瑞·金也是项目负责人，该项目的主要目标是帮助研究人员访问匿名数据，研究Facebook在全球大选中的影响力，Facebook目前尚未终止与盖瑞·金的合作。(中天）