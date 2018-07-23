App注销为何这么难？附加条件多、过程繁琐

一些App注销难引起了社会的广泛关注。徐 骏作 新华社发

App注销为何这么难？

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2002名受访者进行的一项调查显示，75.9%的受访者遇到过App（手机应用程序）账号难注销的情况，62.9%的受访者担心App账号注销难会导致账号被盗用。账号不能注销显然违反消费者权益保护法等法律规定，为什么这么多应用软件商却在知法犯法？在如此大面积注销难的情况下，应该如何保护用户的合法权益？

注册不易注销难

最近，在北京工作的张先生遇到了一件烦心事，用了没多久的App想要注销，却无论如何都找不到注销的入口，无奈之下通过电话联系到客服，却被告知：“目前尚未有注销服务提供。”张先生表示：“现在的App所收集的个人信息比之前多多了，之前可能只要一个手机号就能注册，现在，一些App不仅要有手机号，还要绑定银行卡，甚至要上传本人的身份证及生活照等个人信息才能注册。”

进入移动互联网时代后，大量的流量转移到手机上，而在智能手机技术不断进步的背景下，各种质量参差不齐的App一同涌上各大应用平台，供用户下载使用。注册时提交相关材料，原本只是为了方便用户保护自己的个人信息，能够更便捷地使用一款App，现在却在注销时遇到了麻烦。有的App大有“你想来就来，想走就走？”的“霸道”，根本就没有设置注销渠道；有的App尽管有注销通道，但会附加很多条件，注销过程也是十分繁琐。

用户信息是核心

“自从在一款网络借贷的App上提交了自己的信息之后，时不时就会接到贷款理财类的骚扰电话，很明显，我的个人信息已经被出卖了。”说到自己的经历，王女士苦不堪言。其实，面对这样困扰的何止王女士一个人，很多人都有这样的经历：在某一款App或网站提交个人材料注册后，不久就会有相关的骚扰电话打进来。

大数据时代，数据具有独一无二的价值，越来越多的企业十分关注数据的收集和分析。通过合法合规方式收集数据并分析无可厚非，但是，很多应用软件商却通过App注册的形式获取用户数据，然后将数据卖出来获取收益，给用户造成种种困扰。

对应用软件商来说，设置一条简单的注销通道，在技术层面不是难事，但是为什么还会出现如此多的注销难现象？

有业内人士告诉记者，其实这就是不愿意做的问题。因为应用软件商掌握的数据越多，将来变现的价值就会越大。用户不能注销，应用软件商就能确保自己的用户数据只多不少，而用户数量是互联网产品估值的重要标准，这也就意味着平台的价值不会因为用户离开而降低。另外，账号不能注销，还意味着用户在平台上所有的“痕迹”和信息，都能被平台作为一种资产占有。

信息安全要保障

App账号注销难的行为，其实是对用户隐私的侵犯，也是对用户自主选择商品权利的强加限制，是违反消费者权益保护法的。

而且今年1月份，工信部就约谈过多家互联网公司，指出将加强对账号注销等环节的监督。对于拒绝注销账户，《电信和互联网用户个人信息保护规定》和网络安全法都明确了惩戒举措。如前者规定，由电信管理机构依据职权责令限期改正，予以警告，可以并处1万元以上3万元以下的罚款，甚至还可以追究刑事责任。

尽管有这些明确规定，但对于企业来讲，其可能受到的惩罚与违法所获得的利益相比，悬殊太大，规定完全没有威慑力。

今年5月起，推荐性国家标准《信息安全技术个人信息安全规范》正式实施，要求个人信息控制者应向个人信息主体提供能够访问、更正、删除其个人信息，以及撤回同意、注销账户等的方法，并强调该方法应“简便易操作”，且注销账户后，应删除其个人信息或做匿名化处理。但这一规范是推荐性标准而非强制性标准，不具备法律强制力。

在互联网时代，互联网企业的发展离不开一个相对宽松、自由的发展环境。但这样宽松、自由的环境，不应该以牺牲消费者的合法权益为代价。一个负责任的互联网企业应该有良好的机制，防范其行为越过用户合法权益的底线；对于监管者来说，要平衡好对互联网企业发展环境的保障和对消费者权益的保护，两者不能失衡，更不能混淆。

刘发为