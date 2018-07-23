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花呗借呗提额不成反被骗 社交平台提额宣传均为假

花呗借呗提额不成反被骗 社交平台提额宣传均为假
2018年07月23日 06:11 新浪科技综合
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　　本文来自 南方都市报

　　消费信贷产品“花呗”、“借呗”在成为流行消费方式的同时，与之相关的“提额”、“套现”黑产业务也在滋生。近日，市民莎莎（化名）就因轻信“提额”宣传，在微信上添加“业务人员”，相继支付158 0元手续费后，不仅花呗、借呗额度没有任何变化，此前的转款也未能退回。

　　南都记者搜索发现，在微信、QQ和豆瓣社交平台上存在一些花呗、借呗“提额”、“套现”的宣传，用户稍有不慎即有可能陷入骗局或卷入非法交易。对此，蚂蚁金服相关工作人员提醒，用户的花呗、借呗额度由智能系统综合评估产生，任何个人和机构无法擅自调整额度，用户应谨防“提额”诈骗。同时，用户私自参与花呗非法套现，将对其在支付宝内的信用记录产生损害。

　　轻信提额广告

　　反被骗千余元

　　28岁的莎莎在广州从事服装批发生意，前不久她在微信朋友圈刷到一则“花呗、借呗提额提现”的广告，称“芝麻信用分500以上，开通蚂蚁借呗，花呗、借呗提额，额度最低5000元- 200000元，提现1000元一天只要5毛利息”。莎莎便添加了广告中“业务人员”联系方式。7月9日，对方通过其微信好友验证，要求她发送支付宝芝麻信用积分、花呗借呗额度截图，之后发来了一张“套餐额度及费用”的图片。

　　图片显示，该项业务包括花呗、借呗两大提额套餐，两者提升额度分别以3000元和10000元为基准，依次分为7个等级，最多可提升至100000元以上。对应不同的提升额度，手续费则在380元至1580元之间。对方称，经评估莎莎的花呗和借呗最多可提升至10万元额度，合计缴纳1580元手续费后可在30分钟内完成提额，并且永久有效。

　　7月10日，莎莎按照“业务人员”的要求准备了两部手机，一部用于登录微信和对方保持联系，一部用于登录支付宝。“业务人员”首先要求她用登录支付宝的手机扫描二维码，以确认其手机支付宝在对方电脑上同步登录，再在自己手机上退出支付宝。

　　莎莎照做后，对方称办理业务需先缴纳380元定金，并发来付款二维码。莎莎微信支付380元后，对方5分钟后便发来一张以支付宝账户界面为背景的截图，对话框内显示“成功开通借呗额度10万”。在对方催促下，莎莎再次扫描对方发来的二维码补交了1200元尾款。尾款到账后，对方却发来一张对话框截图，内称“由于系统检测到该账号是首次刷取，需要再充值2000元”，若不照做将会导致支付宝账户永久被封号。

　　见此，莎莎起了疑心，立即登录支付宝查看花呗、借呗额度，才发现额度并无任何变化，于是要求对方退还1580元，并停止交易。对方则称退款需系统审核，于7月30日后才可申请到账。莎莎感觉被骗，再次要求立即退款，对方已没了回应。而此时，除了“业务人员”在交谈时留下的办公地址，莎莎对其他信息一无所知。

　　根据对方提供的位于中华广场办公地址，南都记者到场后发现此处是阿里巴巴（中国）网络科技有限公司广东分公司。前台工作人员表示，公司并不处理和花呗、借呗相关事务。支付宝广东分公司负责人周先生得知莎莎的遭遇后，明确表示“公司没有这种操作，不可能通过收费的方式提高额度，也不可能通过微信平台操作”。

　　南都记者在支付宝App“花粉小课堂”上注意到，公司明确提示“花呗暂不支持主动申请获人工操作提升额度，任何声称能够帮助您提升额度的机构和个人都是诈骗”。对此，莎莎称其并不知情。

　　社交平台多见

　　提额套现宣传

　　南都记者搜索发现，在微信、QQ和豆瓣社交平台上均有办理花呗、借呗提额甚至套现的“业务人员”或相关内容。南都记者在微信中输入“花呗提额”，检索结果大多是增加支付宝使用频率、抢特殊节日临时额度等常见的“科普帖”，但也不乏传授上传虚假个人资料或购买商户资料，通过点亮花呗13星或注册虚假商户用花呗扫码支付，独立完成花呗提额甚至套现的“教程”。

　　同时，南都记者在QQ找人中输入“花呗提额”，显示有10多个匹配用户。记者随机添加了几名用户，表明有“提额”需求后，对方均要求提供芝麻信用分、花呗截图，并称提额成功后才需缴纳200-400元不等的手续费。操作过程中，有些“业务人员”发来二维码要求记者扫描支付订单，有些则直接要求记者提供支付宝账号、密码和身份证号。

　　就此，南都记者咨询支付宝客服时，对方称用户主动提供支付宝账户、密码和手机校验码存在极大安全风险，并且若因用户主动提供以上相关信息而导致经济损失，不在支付宝赔付范围内。

　　此外，南都记者在QQ中也添加了办理“花呗套现”的“业务人员”，对方同样发来二维码要求扫码交易，缴纳提现金额5%的手续费，收到费用后3分钟内即可返现花呗金额。同时，在豆瓣小组中也存在以“花呗提现”、“花呗境外套现”等为题的帖子，帖子内则多留下办理联系方式或标明可通过豆邮“私聊”。在南都记者添加的声称可办理“提额”、“套现”的QQ号中，也有部分号码在经好友验证时收到QQ系统提醒，“对方号码近期已被他人举报，请谨慎添加”。

　　回应

　　蚂蚁金服：

　　无法人工提额

　　被骗用户应报案

　　用户使用花呗、借呗的额度究竟如何制定？额度调动是否可能通过人为操作控制？

　　南都记者查询发现，支付宝App提供的《花呗合同》上显示，“服务商将根据您的综合状况来核定您的授信额度；基于您的风险、还款能力、交易风险等因素的变化，服务商将不定期调整您的授信额度”。《借呗申请和授权协议》也提及，“授权人评估后会向您展示相应授信额度，基于您的风险、还款能力以及被授权人风控政策等因素的变化，而调整您的授信额度”。

　　蚂蚁金服华南区相关工作人员徐周兵称，花呗、借呗通过包含收入情况、消费习惯、履约能力等多维度因素的智能系统综合研判，产生相应的用户画像，生成用户的授信额度额度。同时，个人没有权限调整用户花呗和借呗的额度，用户花呗、借呗额度发生改变，将会在支付宝App页面收到通知。

　　面对利用“花呗”非法提额、套现及诈骗问题，徐周兵表示，依托蚂蚁金服的风控体系，花呗建立了一套反套现、反诈骗体系，布下了三道防火墙：基于海量数据的智能风控大脑、反欺诈决策引擎以及合作伙伴的联防联控机制。他提醒，花呗、借呗提额被骗的用户应及时向警方报案，如有需要公司也将配合警方协助调查，而私自参与花呗非法套现的用户，因其行为本身违反相关规定，一经查实也将影响其在支付宝内的信用记录。

　　采写：南都记者 张林菲

 

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