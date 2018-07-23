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欧盟重罚谷歌背后 两种常见互联网行业惯例受挑战

欧盟重罚谷歌背后 两种常见互联网行业惯例受挑战
2018年07月23日 06:11 新浪科技综合
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　　本文来自 南方都市报

　　欧盟给谷歌开出巨额罚单，以违反反垄断规则对其处以43.4亿欧元（约合344亿元人民币）罚款。之前，欧盟已经生效的《通用数据保护条例（GDPR）》对个人数据进行超级严格的保护。这两项举措可能对全球互联网产业的发展产生根本性影响，只不过现在人们尚不知道欧盟的做法是好是坏。

　　欧盟认定谷歌滥用了Android（安卓）操作系统的地位，在系统中默认安装谷歌搜索，从而加强自己在搜索引擎方面的主导地位。多年前，微软也曾在美国和欧洲陷入类似的垄断诉讼，被指控滥用Window s操作系统的地位，在系统中捆绑IE浏览器。

　　时隔多年，两个案例有着很大变化。一个不同是，谷歌是免费提供安卓给所有厂商和用户，而过去微软是从Window s操作系统中获得收入。第二个不同是，谷歌搜索本来已经是市场中占主导的业务，而微软是很明确地试图通过捆绑获得自己没有的优势。

　　更大的不同是，当年微软是排他式捆绑，而谷歌是预装和默认，没有排他，用户可以不用或删除。欧盟的立场独特就在于，它认为，预装和默认就“限制了消费者的选择权”。从技术上可以理解欧盟的立场，因为绝大多数用户会使用预装和默认的应用，他们的确可以自己安装别的搜索引擎，但很少有人会这么做。

　　问题在于，以这样的逻辑推演，结果就是：一方面，预装和默认都可能违反垄断规则。苹果的操作系统中预装更多自己的应用，很明显将是下一个目标；另一方面，以免费方式获得用户，然后以其他方式实现商业利益，这样的做法可能不再可行。一般认为，在移动互联网时代，谷歌是以安卓获得用户，然后继续通过它的搜索广告模式获得收益。

　　也就是说，以欧盟对谷歌的反垄断处罚看，两种常见的互联网行业惯例都受到挑战：一，提供多种辅助产品以让自身系统更有吸引力，这可能是有问题的，你提供的互补品可能涉嫌滥用垄断地位。多年前的微软垄断案已经让“捆绑”不再可行，而欧盟对谷歌的处罚可能让预装和默认也变得不可行。二，免费提供某种产品，然后提供另一种产品实现商业变现、获得收入的免费增值模式可能也变得有问题，当你把甲产品的优势延展到乙产品，可能要证明自己没有滥用垄断地位，没有排挤其他竞争对手。在欧盟发布通告后，谷歌CEO认为，这可能让免费提供安卓操作系统的方式走向终结。

　　欧盟对消费者的保护在走向极致，将预装和默认视为限制消费者选择权是一个信号，此前的数据保护条例则是另一个信号。这个条例让消费者对自己的数据拥有更大话语权，且它是在欧盟各国统一实施。全球互联网业往往是跨越边界的，很多公司可能会考虑遵循最严格的规则，以减少操作中的麻烦。这种麻烦是很现实的，比如，如果一个产品在欧盟采取严格的隐私数据保护规则，而在另一国采取不那么严格的，那么另一国的用户可能会认为自己的权益受到了侵犯。

　　泛泛而论，保护消费者的数据权和隐私权一定是对的方向，但围绕欧盟数据保护条例的争论在于，它是不是过度严格了？比如，同样从很现实的角度考虑，如果一个企业收集用户的数据，以算法方式向其推荐内容与广告，要做到遵循欧盟这一最严格的隐私规则的话，是不是现有的算法推荐做法会变得不合规？又或者随着数据的减少，算法变得不那么有效？

　　从实际情况来看，欧盟的数据条例和对谷歌的处罚已经实际发生，它必然会推动大量互联网产品调整自己的做法，这会推动全球范围内的隐私保护，会增加消费者的选择权。但我认为，把默认视为限制消费者选择权，可能跨越了合理的界限，过于严格的数据保护会限制新技术的发展。从实际情况来看，在过去20多年互联网和移动互联网的发展中，欧盟已经处在劣势。

　　在一定程度上，我甚至认为，欧盟可能是中国的互联网等新兴产业发展的一个反面借鉴：它不是迎接新技术，而是一味强化旧规则。好的技术是增加用户的选择权，而欧盟的做法实际上让用户根本接触不到新的技术可能性。看似最完美的保护带来的可能不是真的保护，而是减少选择：当没有可供选择的选项时，有选择权还重要吗？（作者系互联网观察人士）

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