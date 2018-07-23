监管释放维稳网贷信号各地重启现场检查迎备案

■本报记者 于德良

今年6月份以来，50多天全国新增问题平台近200家，一场突如其来的恐慌蔓延网贷行业。无论是网贷平台，还是投资人都陷入煎熬之中。然而，曙光往往就在绝望中闪现，照向前方的路。

上周五传出银保监会7月16日召开的网贷行业风险情况专题座谈会的精神， 主旨就是进一步防范网贷机构风险爆发和蔓延，稳妥有序推进网贷专项整治工作。其中备受关注的是“继续推进专项整治后续现场检查工作，研究制定下一阶段现场检查方案，明确全国统一的现场检查标准”。

北京市互联网金融行业协会常务副会长、网信集团董事长李焕香对《证券日报》记者表示，北京网贷协会将按照国家统一部署继续开展P2P网贷现场检查工作，网贷“白名单”的准入标准很快就会推出，网贷缓释基金正在讨论制定中。此外，全国统一执行的180余条网贷备案验收细则也会落地。

监管维稳信号传出，各地应声而动。7月20日晚，北京互金整治办、深圳互金整治办相继宣布，将按照国家统一部署继续开展P2P网贷现场检查工作。昨日，上海宣布重启网贷现场检查。据悉，广东、浙江等地也将重启网贷现场检查工作。

北京一家网贷头部平台负责人对本报记者表示，“此前我们已经经过了两轮现场检查，可以说已经达到合规水平。网贷现场检查的重启，标志着国家互金风险整治的方向、目标没有变化，也预示着一年后网贷备案将真正落地。”

北京网贷白名单将很快推出

缓释基金正在讨论制定

北京市网贷行业协会成立于2014年12月份，2017年9月份更名为北京市互联网金融行业协会。北京互金协会官网显示，现有会员19家，观察员61家。北京互金协会成立以来，在北京市政府、金融局的指导下，做了大量防范互金风险工作，走在了各地的前面。特别是在近期网贷业的严酷形势下，北京互金协会率先发声，出台多项政策，起到了示范作用。

7月19日，北京互金整治办联合北京互金协会召开的座谈会上提出，近期将重点推动诸多风险防范举措，包括辖区网贷机构必须实现银行资金存管、支持推进网贷机构良性退出机制建设、加快推进行业风险缓释机制建设、加快推进“白名单”机制建设同时推进分级分类工作等。

谈到引起关注的网贷“白名单”，李焕香对本报记者表示，现在正在细化“白名单”的标准，有望很快推出。标准中有几项是网贷平台必须达到的，主要包括：平台数据对接协会及监管部门、实现银行存管、按时进行信息披露、登记产品信息、参与缓释基金等。李焕香还表示，“网贷平台进入白名单并非一劳永逸，协会不做背书，这份名单是动态调整的，会定期评比检查，不合格的将被剔除名单，合格的会被纳入名单。”

北京一家网贷中型平台CEO告诉本报记者，我们平台现在只是协会观察员，希望尽快加入正式会员。平台还未进入现场检查阶段，但一直在按协会要求报送材料和相关数据。”

关于北京网贷协会推出的缓释基金，李焕香对《证券日报》记者透露，“缓释基金不是风险准备金，其功能和作用是完全不同的。平台缴纳缓释基金条件、金额，按什么标准缴纳，动用缓释基金的条件等条款正在商讨制定，草稿完成后还需向平台征求意见，向监管部门汇报。其目的在于对出问题的网贷平台伸出援手，进而建立长效机制。”

7月20日，北京互金协会下发《北京市网络借贷信息中介机构业务退出指引（草案）》。据悉，该指引共分为7章共30条，适用于网贷机构主动终止网贷业务、退出网贷行业，包括业务转型、依法解散、依法破产等。值得注意的是，该指引对网贷机构退出工作的时间点做了明确的要求。例如，网贷机构在决定退出后，应在三日内组建退出工作组，开始退出工作；网贷机构应当在退出工作组组建后十日内通知出借人，并在机构官网、协会官网及其他渠道发布公告，出借人应当自接到通知后十日内，未接到通知的出借人应当在公告发布之日起二十日内，向退出工作组申报其债权；网贷机构最迟应在启动退出工作后三十日内完成业务清偿和退出方案的编制。

各地将重启现场检查

网贷业恐慌趋于缓解

2017年12月8日，《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》下发，要求各地应在2018年6月底前全部完成辖区内P2P机构的备案登记工作。随后，全国各地出台了各自的网贷备案条件及要求，出现了“各自为政”的局面，备案登记在争议与摩擦中艰难推进。一些平台为搭上备案的“背书”，按照备案要求做了“灰色”的操作，以图实现监管套利。

鉴于网贷备案的现实情况，7月9日，央行宣布将互金整顿的期限推后1年至2年，这意味着更加严格的监管是大势所趋。即使是按最快速度推进，网贷的备案也要在明年6月份实行。

然而，6月份以来网贷平台爆雷愈演愈烈。第一网贷大数据系统显示，今年下半年以来，20天全国网贷新增问题平台181家，约占全国正在运营网贷平台10%。其中158家倒闭（或退出），23家出现逾期或提现困难。一些地区网贷行业出现诈骗跑路，项目逾期、平台退出增多，部分借款人恶意逃废债，加上一些不实传言或不当报道渲染，投资人恐慌情绪不断蔓延。虽然中国互金协会及各地方互金协会相继释放出积极信号，一些平台也积极发声，然而作用并不大。在网贷业的期盼中，监管部门开始出手维稳网贷。

7月16日，银保监会召集行业学者、专家就近期网贷行业风险情况召开专题座谈会。会上传递出的信息显示，为进一步防范网贷机构风险爆发和蔓延，稳妥有序推进网贷专项整治工作，一方面要通过严格监管，逐渐挤压不合规企业，释放存量风险，引导行业回归本源，营造良币驱逐劣币的市场环境；另一方面，尽快明确监管政策。银保监会拟出台的措施中，“继续推进专项整治后续现场检查工作，研究制定下一阶段现场检查方案，明确全国统一的现场检查标准，并对检查后的机构进行分类的名单式管理，分别确定相应的管理措施”，为行业指明了下一阶段验收备案的方向。

一度中断的网贷平台现场检查工作顺势重新启动。7月20日晚，北京互金整治办宣布，将按照国家统一部署继续开展P2P网贷现场检查工作，去伪存真，让真正从事P2P网贷行业的合规的平台健康发展。随后，深圳互金整治办也宣布重启网贷现场检查工作。随着网贷整治工作的有序展开，投资人的恐慌情绪将逐步缓解。接下来，全国各地将重启现场检查工作，推动互金整治工作向纵深推进，以迎接网贷备案的到来。