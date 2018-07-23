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网售明星航班信息 最便宜只需15元

网售明星航班信息 最便宜只需15元
2018年07月23日 01:24 北京青年报
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　　近两年，多位明星公开批评、斥责行程航班信息被泄露，抱怨不堪粉丝接送机骚扰。昨日，北京青年报记者调查发现，在社交媒体搜索“××明星航班”“刷关”等关键词，很多售卖各种明星航班信息的账号会跳出来，如“×××，×月×日，×地”，并要求买家加微信私聊。

　　对此，岳成律师事务所律师岳屾山表示，微博上公开发布广告，兜售明星身份信息、招揽生意，属于出售个人信息的违法行为。按照《网络安全法》，出售个人信息的犯罪行为视情节轻重，可被判拘役、3年以下或最高7年有期徒刑。

　　现状：机场追星形成产业链

　　2017年10月，演员刘涛发文斥责航班消息被泄露，并呼吁有关部门管理此事。从刘涛晒出的图片中可以看到，信息中包含她往返北京、上海、三亚三地的工作行程日期。2017年7月，演员杨幂也曾发微博怒斥泄露个人隐私的行为，“有时候真的特别想知道，你们卖证件信息、航班信息、高铁信息能挣多少钱啊”。可见明星航班信息遭到泄露屡有发生。

　　明星乘坐飞机的日期和航班，不会像演唱会那样四处张贴海报宣传，那么粉丝是怎么获悉的呢？北青报记者调查发现，除了个别明星经纪公司故意泄露信息，给明星造势提升人气外，粉丝获取明星信息远比想象的容易。黄牛在网上公开销售明星包含身份信息和航班号的信息，最便宜只需15元，最贵的则能卖到100元左右。

　　得知偶像航班信息后，追星粉丝会采用“先买全价票再退票”的方式到机场追星。某追星团的一位女孩透露，国内机票北京-上海、北京-广州等航线，粉丝会在订票后，进入登机口或贵宾室追星，待明星登机后，粉丝们再迅速返回机场大厅的办票柜台，取消值机状态，再找航空公司退票。有代“刷关”的还会提供一条龙服务。

　　律师：出售明星信息最高可判7年

　　很多明星在微博上斥责飞机航班信息屡次泄露，但很少有明星会真的报案，追查到底是谁泄露了自己的信息。一方面是明星不愿意过分追究而引起粉丝不满，另一方面是飞机、高铁购票系统、销售商、保险商、机场值机柜台以及安检和登机口检票，可能泄露的环节很多，存在取证难的问题，所以很少有人进行起诉。

　　岳成律师事务所律师岳屾山接受北青报记者采访时表示，按照我国规定，到法院起诉必须提供基本的证据，由于律师没有到航空公司或中航信等部门调查取证的权利，明星维权只能选择到公安机关报案。理论上保存个人信息的部门有技术令每一笔查询留下痕迹，谁查询、谁复制过数据都应有记录。不过，现实中很多数据库建立很早，层层打补丁，堵住漏洞的技术难题也多，而且只有公安机关才有权进行调查。

　　此外，岳律师还表示，很多买卖明星信息的人并不知道，按照《网络安全法》出售个人信息的犯罪行为视情节轻重，可被判拘役、3年以下或最高7年有期徒刑，属于出售个人信息的违法行为。

　　民航局：严防内部人员泄露明星乘机信息

　　今年7月，民航局发布《关于加强粉丝接送机、跟机现象管理的通知》，其中明确严防民航人员泄露明星乘机信息。针对行程信息泄露，通知提出，民航单位要严防内部人员进行工作以外的信息查询，禁止利用职务之便泄露知名旅客乘机信息，须签订保密协议。

　　此外，机场公安将从严处罚扰序行为。根据此次发布的通知，航空公司要与机场公安信息联动，及时向机场公安、安检部门推送知名旅客的乘机信息。机场公安要对扰乱秩序的违规违法行为，从严从重处理。同时，机组人员要加强机上秩序维护，遇有违法违规行为，及时处置并向机场公安报警，做好案件移交工作。文/本报记者  蔺丽爽

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