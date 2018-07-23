乐视网预计上半年亏损11亿 副董事长刘弘辞任

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北京商报讯（记者 石飞月）7月22日，根据乐视网发布的最新公告，该公司预计1-6月亏损11.05亿-11.1亿元，副董事长刘弘辞任。

公告显示，上半年亏损将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。目前公司管理层正在竭力解决面对的经营困难，通过改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系；积极与相关金融机构协商贷款展期、续贷，协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款等逐步形成有效的解决方案。

“其中，就关联方债务问题，上市公司与非上市公司债务问题处理谈判小组正在进行相关问题的核对和确认。在此核对过程中，公司管理层会积极维护上市公司权益及中小股东利益，尽最大可能保障公司员工和公司债权人的潜在权利。”

此外，乐视网还指出，虽然乐融致新已与相关增资方签署《增资协议》，但由于乐视控股持有乐融致新股权拍卖程序无法按时推进，乐融致新因本次交易手续涉及工商变更登记工作无法完成而影响相关增资方的交割进度，交割条件的满足存在重大不确定性。

同日，乐视网公告称，刘弘因个人原因，申请辞去公司副董事长职务，此后不再担任乐视网任何职务。这标志着刘弘在乐视的十余年征程彻底结束。刘弘也是近日来第二位离开乐视网的高管。7月13日，乐视网公告称，原董事会秘书赵凯因个人原因辞去董事会秘书职务，不再担任公司任何职务。

其实，早在2017年11月，刘弘和另一位原副总经理吴亚洲就已经相继辞职，刘弘仍保留副董事长的身份，但已明显与上市公司疏离。在2017年年报中，乐视网专门提醒：“公司董事刘弘因不参与公司日常经营，无法做出专业判断，故无法保证年度报告内容的真实、准确、完整。”

乐视网上市九年，刘弘对外界一直表现出与贾跃亭同进退的姿态，甚至连个人资产都同案被查封。不过，从工商资料来看，刘弘疑似仍在继续担任乐视网名下多家子公司、关联方的高管。比如，刘弘是乐视网投资的港股公司TCL电子的非执行董事，尚无公告信息显示他卸任。