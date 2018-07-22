YY李学凌展示区块链即时通讯应用 暂无发币计划

新浪科技讯 7月22日晚间消息，极客公园Rebuild 2018科技商业峰会在成都举行，欢聚时代联合创始人、董事长& CEO李学凌发表演讲，展示了一款基于区块链的即时通讯应用BCM。

在这款应用中，每一个人未来都不需要联网才能注册成为用户，而会在本地生成一对密匙，公钥则是用户唯一身份认证。用户的帐号生成以后就会永远在区块链保存，没有人能删除。通讯都会通过私钥和公钥非对称加密模式进行加密，所有设备和所有人的通讯都变得全部加密和不可破解。

接受新浪科技采访时，李学凌表示，这款应用目前还处于内测阶段，是40人研发团队投入10个月研发出来的。目前没有发币的计划，但不排除在应用上进行交易。

李学凌认为，区块链有可能颠覆以往对公司的认知，和对以往大公司的商业模式的改变。

李学凌表示，大家以前认为区块链只能造币，但区块链在未来的业务绝对不仅仅是造币，区块链能够造出更多颠覆性的产品和应用。（泽宇）

以下为李学凌演讲全文：

大家好，是不是都快吃饭的时间了，我尽量花一点时间讲一点有趣的事情。大家都知道我以前是做YY还有虎牙，直播这样的业务。今天我讲的话题跟业务基本上没有什么关系。我想讲一下我对整个区块链行业的一些思考，区块链到底带来了什么与众不同的东西。

今天我想讲一下，基于区块链有没有可能重新打造一个通讯系统的思考。第一个提起区块链大家都知道最有名的就是比特币，然后是因为比特货涨了上万十几万倍，从大家最早的技术人员知道的一点点的技术结果，到现在涨到一万美金一个比特币，使每一个人都觉得以区块链为核心推动的比特币是特别神奇的东西，可以创造这么多有钱的人。

历史上有很多代币的形式，劳力士这样的手表都做过代币，我一直在想区块链这个产品在互联网的发展历史中有什么样的改变和变革的作用。我大概也研究了很久，最后有一个结论，其实区块链带来了机器与机器之间的信任变化，就是以前信任是纯粹的基于人与人才有心人，机器与机器只有通讯。从区块链的改变以来，变成了机器与机器之间具备信息关系，然后机器有机器的投票和决策机制。这是我觉得人类历史上第一次把很多的投票权和决策权从人交给了机器，是一个离开了人还能通过机器之间的投票机制一直存活下去的系统。这个东西给我们带来了非常大的启发。我认为区块链有可能颠覆一些我们对以往公司的认知，和对以往大公司的商业模式的改变。比如改变世界最顶级的公司，像谷歌、脸书等等，有可能会受到区块链的改变。

我就问了自己几个小问题，比如重新发明互联网的时候会做什么与众不同的事情？互联网的核心通讯业务怎么样才能真正做到每一个人都愿意参与的互联互通，怎么样保障一个通讯的自由，不受任何的私有公司的管理。比如我们一个脸书就可以关掉比如反抗脸书的，说脸书泄露隐私的帐号。这个本来是公共问题，现在都归如私有问题的管理了。这个会是未来矛盾越来越激烈的领域。

另外作为普通用户怎么样保护自己的隐私，我大概的基于整个对区块链的理解，有了一个实验性的构想。我把这个构想做成了很小的产品，大家现在可以下载，都是内测版，所以没有在任何的商店里面。因为苹果的用户下载以后还要信任什么企业级帐号，有一堆的麻烦。但是大家如果对区块链本身技术特别感兴趣的人，我觉得可以去试验看一下。大概的想法就是未来的通讯应该是可以把任何的事情，用最简单的方法连接起来。

接下来有一个很简单的演示视频，大家可以看一下。

这个东西看上去很简单，大家就说这是一个即时通讯，满大街都是。但是我们这个里面发现了很多技术上做到的与众不同的东西，或者是革命性的进展。第一个我们发现了重大的改变，每一个人都不需要联网才能注册成为用户，就是你不需要联网，你在你的本地计算机上生成一个私和公钥，这个时候已经成为一个用户了。你唯一需要联网的时候只是把你公钥扔到网上去，以便别人能找到你。但是你作为一个用户，你的计算机存储的私钥。这个东西造成了革命是什么？我们以前都知道，即时通讯都是人与人与的互联，但是要人与万物的互联，比如你和你们家的空调对话、冰箱对话，这个冰箱怎么样生成帐号，然后发到网上去，怎么维护，都很麻烦。也就是说今天冰箱、彩电还有家里的空调，都需要一个特别复杂的APP连接的原因。

我们发现区块链的技术可以做到革命性的改变，就是冰箱和空调生产出来的时候，在本地就已经生成了一个用户名和密码，就是私钥和公钥，不用向任何公司和服务器注册，只要在本地生成就可以了。生成完之后一旦冰箱和空调连接到互联网的时候，就会把自己的公钥扔到区块链里面，然后所有需要找到这个冰箱的人就可以通过这个公钥的索引，可以直接找到这个冰箱，并且向这个冰箱下达指令。这样的东西成立以后就会发现每一天每一个东西都可以自动生成一个帐号和密码，然后终有一天他们可以自动连到网上的时候，就可以成为网络对话中的一员。这个和我们以往所理解的即时通讯也发生了翻天覆地的变化。

第二因为区块链是公共的帐户，没有一个人能轻易删除一个用户的帐号。用户的帐号生成以后就会永远在区块链保存，历史就不可被抹杀，所以用户会一直存在区块链，就避免一个私人企业可以决定删除一个人用户帐号的事情发生。然后第三个我觉得带来了巨大的改变，大家就知道因为所有的通讯都会通过私钥和公钥非对称加密模式进行加密，所有设备和所有人的通讯都变得全部加密和不可破解了。因为区块链是所有人共用的平台，没有任何一个个人一个组织或者一个机构能够管理整个的区块链，所以每一个区块链的每一个密钥都是存在用户自己的手机里面。这样就造成全网的通讯不依赖任何服务器存储，可以实现全网自由加密通讯。这样加密就造成了一个巨大的改变，比如现在看到的一些宣传自己是加密通讯的公司，其实他的服务器中还是有备份你的私钥，还是能够由服务器或者服务提供方解开你通讯的加密。但是用了我们的东西以后，整个未来的通讯都是基于个人的私钥进行加密，再也不会有任何的公司可以解开你的加密。

区块链的通讯又带来一个巨大的改变是什么？大家都知道我们现在如果你家里有一个设备，要连到路由器的时候一定要先登录，输入你路由器的用户名和密码。但是基于我们的通讯系统会把整个逻辑颠倒过后，叫做先握手对话，先允许所有设备能连接到路由器，但是能不能访问数据是路由器连接之后才决定。这是颠覆了现有路由器的设计，现在的是一定要输入密码才能连上来，连上来以后才能对话。我们这样的改变，如果你家里面有一个小朋友的鞋，藏有一天活动地图的鞋不需要任何设置，可以直接连接到路由器。你发现有一个新的设备的时候只要允许设备通过就可以马上得到数据。这样就使万物连进互联网的成本得到极大的降低。

区块链因为是每一个很的小区块都可以独自自我认证，即便在没有网络的情况下，在有足够多的人群的情况下，这样的产品也可以通过蓝牙和WIFI自动组网。这样的情况下大家出去一个完全没有网络的情况，一帮户外旅行，户外运动的人，实际上是可以通过蓝牙和WIFI自动组成加密认证的安全网络。我觉得这样的区块链真正带来了实质性的应用，大家以前认为区块链只能造币，但是今天大家可以看出来，区块链在未来的业务绝对不仅仅是造币，区块链应该是能够造出更多颠覆性的产品和应用。谢谢大家。

最后播放一个小视频。

主要是一些技术小细节的介绍，希望大家也可以看一下我们的产品。谢谢大家。