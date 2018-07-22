90后小伙买121部淫秽视频后举报卖家：太多了怕犯法

IT之家7月22日消息 近日，90后小伙小李来到南京某派出所报警，称自己在一群里花535.5元买了121部淫秽视频，因听说传播淫秽物品违法，所以举报卖视频的上家。12日，警方将上家陈某抓获。陈某因贩卖视频获利2万多被刑拘；小李没有转卖行为暂不处罚。

据了解，小李四月份被拉入一个微信群，有人在里面贩卖淫秽视频。小李称，自己大概买了一百多部淫秽视频，总共大概四五百元钱。四月份开始小李就陆陆续续购买，看过了就买新的。在七月份的时候，小李看到一些有关出传播淫秽视频的新闻报道，害怕自己也触犯了法律，就主动出来报警。

据统计小李总共购买了121部淫秽视频，一共付款535.5元，12日，警方将贩卖淫秽视频的陈某抓获。据警方介绍，陈某是一位在家务农人员，一次偶然机会，他加入了一个贩卖淫秽视频的微信群，他通过这个微信群发现，有很多人都在转卖淫秽视频，他也产生了以此牟利的想法。陈某先是从上家购买，随后自己建群卖出。从2017年初开始，陈某通过贩卖淫秽视频已经获利两万多元。目前陈某已经因涉嫌贩卖淫秽视频被依法刑事拘留。而小李由于没有转卖行为，并积极配合警方调查暂不处罚。