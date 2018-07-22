厄瓜多尔可能将向英国交出维基解密创世人阿桑奇

(《今日美国报》报道截图)

原标题：外媒：厄瓜多尔疑与英国达成协议，将交出藏身大使馆的阿桑奇

【环球网报道 记者 朱梦颖】“厄瓜多尔或将‘维基解密’创始人阿桑奇从该国驻英大使馆中逐出”，美国《今日美国报》21日报道称，厄瓜多尔可能已与英国达成协议，要交出自2012年来就藏身于厄瓜多尔驻英国大使馆的阿桑奇。

(“维基解密”创始人阿桑奇 图片来源：美联社)

报道称，厄瓜多尔或最早于下周最终决定取消阿桑奇的庇护计划，并将其从伦敦大使馆中逐出。报道还援引《今日俄罗斯》消息称，消息人士表示，厄瓜多尔计划在未来几周甚至几天内将阿桑奇移交给英国政府。

报道还称，厄瓜多尔新任总统对阿桑奇没有好感，称他是“黑客”、“遗留的问题”及“鞋中的石头”。而早在今年3月，厄瓜多尔就已切断阿桑奇在大使馆的网络通讯。

现年47岁的阿桑奇自2012年以来一直躲藏在厄瓜多尔驻英大使馆内，以免被引渡至瑞典，因其涉嫌性侵及强奸而被通缉。尽管瑞典现已放弃对阿桑奇的指控，但出于曾涉嫌曝光美国机密或被逮捕并引渡至美国的考虑，阿桑奇选择一直留在大使馆内。