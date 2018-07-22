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ofo进军海外遇阻 不挣钱还是转移舆论？

ofo进军海外遇阻 不挣钱还是转移舆论？
2018年07月22日 12:16 新浪科技综合
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　　加速抢占海外市场，却意外失速。 

　　来源：时间财经

　　作者： 李拜天

　　进军海外不满一年半的共享单车企业ofo小黄车，最近吹响了撤退“集结号”。 

　　时间财经根据媒体公开报道不完全统计，6月以来，至少6个国家或地区传出ofo开始撤出或暂停部分城市运营的消息。遍及全球各地：印度、以色列、中东、澳洲、德国、美国……业内人士分析，接下来这份名单可能还将加长。 

　　ofo官方承认海外业务“战略调整”。早在六月初，就有媒体报道ofo海外事业部解散。7月6日，ofo宣布海外市场新战略，称将从此前的开拓业务阶段进入第二战略阶段，深耕新加坡、美国、法国这类规模大或增长迅速的重点市场，并暗示海外业务或将有裁员，“海外人员的配置上，会根据新的战略需要进行优化调整”。

　　业务、人员裁撤的消息几乎同时传出。 

　　7月10日，ofo宣布逐步关停澳大利亚业务；7月15日，ofo宣布“将在未来几周内负责任地退出”在德国的唯一单车投放地柏林；7月19日，华尔街日报称，ofo将裁减美国的绝大多数员工，并撤回到少数几个大城市，其北美业务负责人已经在几周前离职。而在两周前，ofo还将美国定为“深耕的重点市场”。 

　　更早之前，据国内媒体报道，ofo宣布退出中东及以色列市场，ofo印度分公司的大部分员工已经被解雇，中止了除浦那（PUNE）外其他城市的业务。 

　　共享单车两大巨头ofo与摩拜烧钱厮杀多年，在国内市场增量见顶的2017年出开启海外业务，从东南亚新兴市场，到欧美日发达国家，黄色、橙色单车频频亮相。在“新四大发明”走出国门的美誉加持之下，一时风光无限。 

　　仅仅一年多，风云突变。风口过去，共享单车摔回地面，未能重现网约车行业的辉煌：摩拜委身送外卖为主业的美团，创始团队退出；ofo在股东不和、资金紧张的压力下咬牙独立发展，阿里加码哈罗单车合并永安行，大有后来居上之势。生死存亡的竞争新阶段，海外业务越来越像一块鸡肋。 

　　互联网分析师葛甲告诉时间财经，共享单车行业的出海行为本身就是一个虚招，主要出于弥补国内市场增量不足、塑造品牌形象的考虑。尤其相比摩拜，ofo的投放在新兴市场比较多，“采取数量策略，一旦资金跟不上，市场可能就会崩掉”。关于撤退的原因，电商分析师李成东观点更明确：“客观原因是没钱了，根本原因就是不赚钱。” 

　　就海外战略的撤退和运营情况，时间财经问询ofo公司，截至发稿未获回复。 

　　出海之路

　　ofo进军海外的最早动机，据36kr的一篇报道，是创始人戴威觉得ofo“吃过速度上的亏”。ofo虽然是首家共享单车企业，但早期一直在大学校园内运营，校外更广阔的市场被摩拜占了先机。戴威任命刚硕士毕业并无出海经验的联合创始人于信负责海外业务，于信的说法是，“你先出国，把当地市场的坑占了，后来者再进入就没有那么容易。” 

　　ofo出海的第一站是新加坡。2016年11月，戴威和于信到新加坡考察，两人在市中心转悠了四个小时发现只有两个骑单车的人，但是“在靠近居民楼的地铁站，发现了有自行车停放”，就决定试水。 

　　2017年3月，ofo进入新加坡市场，用户在服务推出后的100天突破了10万人。4月，进入新加坡市场的摩拜投放了带定位系统的单车。急于解决交通拥堵问题的新加坡政府态度积极，在新建停车场等基础设施方面给予更大支持。 

　　接下来，新加坡试水成功的ofo复制了国内的快速拓展模式，先后进入美国、英国、美国、澳大利亚、泰国、荷兰、法国等20个国家。2017年底，ofo海外运营的城市已经超过50个。 

　　根据ofo提供的最新数据，截至2018年5月，ofo新加坡累计订单量突破2500万单，用户约占总人口五分之一，平均周订单约100万单。ofo进入美国10个月，已经为近30座城市提供服务，一季度订单量突破100万。在英国，ofo用户数量已经超过投放单车数量的30倍。在巴黎、米兰等城市，用户数量至少超过投车数量的10倍。 

　　数据背后也隐藏着各种隐忧。除了车辆损坏、市场竞争等问题外，运营成本、人员招聘、与当地政府的关系等更对ofo构成障碍。从不同地域看，欧洲市场规则严格，发展空间不大。而东南亚新兴国家道路基础设施较中国落后，用户更是需要市场教育。 

　　火上浇油的是，海外业务方兴未艾之时，后院起火。国内市场竞争激烈、资本风口转变，外加二线梯队获得阿里加持，选择独立发展的ofo屡传融资危机。 

　　ofo官方宣布的最新一轮8.66亿美元融资中，据36kr报道，阿里领投的17.7亿人民币，因为老股东滴滴的反对，ofo通过两次抵押动产的方式完成。标的物为ofo的自行车，具体数量或超千万辆。甚至对这一轮融资的金额，亦有很多业内人士表示怀疑。 

　　撤退问题 

　　一家公司收缩某个市场的业务，原因不外乎“不挣钱、没钱了、本来就没玩真的”等几个原因。对共享单车企业来说，目前还没盈利模式是公认的，ofo不会仅因为这个原因大幅收缩海外业务。资金压力是一直存在的，何况3月还有8.66亿美元的最新融资到账。

　　互联网分析师葛甲对时间财经表示，共享单车企业的海外业务是附属战略，目的是为国内战略服务。当前正值行业低潮，公众开始关注行业弊端，“此时宣布海外战略，对行业转移舆论注意力、企业形象加分有很大帮助”。ofo海外业务的出发点，他认为是“先少量投放，实验下市场反应，进行经验积累”。 

　　单车投放数量方面，ofo官方公布的数据显示，海外投放数量仅占全球投放总量的1%：ofo官网显示，2017年12月ofo在海外超50座城市开展运营，投放超过10万辆单车。而根据人民日报彼时引用ofo官方数据，ofo在全球已经投放1000万辆小黄车，日交易次数达3200万次。 

　　“之前的扩张就是为了融资讲故事”，电商分析师李成东认为，ofo撤退是不得不退，“现在融资不了，也就没有必要再坚持海外市场”。 

　　电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾观点，最接近ofo的官方表述，“近期ofo负面消息不断，资金应该比较紧张”，此时粗放的经营模式不再合适。而海外业务的扩展受到当地政策、本土玩家的因素影响，在没有成熟的运营体系下是较难发展的。撤退可以缩减开支，发展良好的市场精耕细作，开源节流。（北京时间财经  李拜天）

ofo海外撤退
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