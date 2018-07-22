遭遇流动性困局 网贷行业寻求自救

张颖馨北京报道

“一荣俱荣，一损俱损”，对网贷从业人员来说，没有任何一个时刻会比现在对这句话的理解更为深刻。“尤其在唐小僧出事后的那一周，我们的交易量出现明显波动，下降了至少20%。”北京地区某小型网贷平台负责人告诉记者，甚至有不少投资人从外地赶到北京，要求退出相关投资项目，并让平台提前垫付回款资金。

而在一家头部网贷平台负责公关工作的吴雨，即便没有直接感受到投资人情绪的波动和平台交易量的骤减，但从领导的传播口径中感受到了微妙的变化。“在监管明确要求‘双降’后，我们就暂停了一切宣传活动。但最近领导突然要重启投资人见面会，开始拉新。”吴雨说。

在这种微妙变化背后，网贷行业正面临一场资金流动性困局。

流动性吃紧

“这个时候，谁要说自己没有受到任何影响，那就是在瞎扯。”据吴雨透露，在近期一场由监管组织召开的座谈会中，华东地区某头部网贷平台声称自己没有受“爆雷潮”波及。

记者注意到，这一轮冲击波爆发的导火索是6月份唐小僧、联璧金融等平台的倒下，而在深圳投之家事件爆发后，市场悲观情绪一度到达顶点。

悲观情绪最直接的体现就是投资人恐慌，开始退出网贷平台。“连续踩了几个雷，现在只想尽快将手上最后一个网贷平台的债权转出。以后再也不会涉足网贷。”浙江地区一名投资人告诉记者，他连着踩了联璧金融、投之家、银豆网三家平台的“坑”。记者注意到，即便联璧金融并非P2P平台，但在这个特殊节点上，也没有谁会再花功夫去分辨平台性质。

网贷投资人的提现行为对于无论是头部平台，还是中小型平台而言，都是前所未有的压力。

融360监测数据显示，在7月7日-7月13日期间，网贷行业成交量为405.17亿元，较上周（6月30日-7月6日）环比回升下降5.90%，待还余额为11374.67亿元，环比降低1.76%。

与此同时，部分中小网贷平台内部运营人员也表示，自6月份以来，平台资金确实出现了净流出的情况。

已宣布逾期的图腾贷董事长罗润超在接受记者采访时直言，近两个月来，资金净流出达到2.5亿~3.5亿元。这样的流出速度让罗润超直呼受不了，“资金撤出率太快，部分中小平台遭遇挤兑，基本很难活下去。”“传统金融机构通常会出现两种问题：一是信用风险，一是资金流动性风险。很多金融机构都是因为资金流动性风险而倒下，这个道理同样适用于P2P。”小赢科技总裁成少勇告诉记者。

不过，也有不少业内人士指出，若平台运营合规，做到资金和资产一一对应，那就没有遭受挤兑的说法。现阶段出现挤兑的平台，无外乎自身运营能力不足，加上资产不合规，存在期限错配或资金池，因此先后倒下。“部分平台会在锁定期后，允许投资人进行赎回。恐慌情绪加剧，不少投资人宁愿损失本金也要退出，也就容易造成挤兑。”吴雨说。

无独有偶，行业头部平台也不可避免地出现了资金净流出的情况。不过相较于中小平台而言，头部平台因自身体量较大，对资金净流出的反应，暂时没有部分中小平台来得强烈。

根据融360数据，7月7日-7月13日这周，网贷行业资金净流入为-40.47亿元。其中，资金净流出的平台有273家；资金净流出超过1000万的平台有100家；资金净流出在亿元以上的平台有14家，包括红岭创投、爱投资、聚宝滙、温商贷、银谷在线等多家平台在列。

除了交易量和资金流出上的变化，不少平台债权转让数量明显增多。截至发稿前，记者注意到，包括陆金服、微贷网等平台上债权转让页已超过100，按照每页10个左右的债转项目估算，平台上债权转让数目超过1000。

开鑫金服总经理周治翰告诉记者，6月份开鑫贷运营整体稳中向好，不过受“爆雷”、逾期频发，连续的负面舆情等因素影响，部分投资人出现恐慌情绪，平台债权转让数量有所增加，复投率有所下降。

除部分个人用户外，机构资金也在选择退出。

就出借端而言，部分P2P平台资金来源主要包括个人和企业，受整体环境影响，部分企业投资人会选择终止合作。而在资产端，机构资金合作的终止也会给网贷平台整体运营带来挑战。

“机构资金选择平台是非常挑剔，较之于平台背景实力，他们更看重的还是平台标的底层资产的价值及其背后可能存在的风险点。”宜贷网相关负责人告诉记者，目前行业内优质资产稀缺，现阶段机构资金抽离也在意料之中。

“自救”

由投资人恐慌引发的资金流动性风险不容忽视，记者注意到，行业多方开始寻求自救之术。

一方面，多家平台开始联合发声，呼吁行业“正能量”；开鑫贷、宜贷网、小赢科技、人人聚财、理财范等平台通过线上直播，或举办投资人见面会等形式，加强与投资人沟通；部分平台相继宣布斩获新一轮融资，提振行业信心；亦有平台通过引入机构投资人购买转让债权，或是寻求与银行、保险公司在资产端开展合作，以提高资金流动性。

另一方面，市场期待已久的监管信号也终于逐渐释放。据接近监管层人士透露，监管或将于7~8月间落实187条网贷备案验收细则。7月19日晚，北京互联网金融行业协会发文称，将加快推进行业风险缓释机制，规范行业缓释标准；加快推进“白名单”机制建设，推进分级分类工作。

值得注意的是，针对近期一些地区网贷行业出现的项目逾期增加、平台退出增多、部分借款人恶意逃废债等情况，中国互联网金融协会也首度发声：应引导金融投资者和消费者关注相关官方网站和专业人士的正确解读，勿被外界不实报道误导，更不要信谣、传谣，伤害平台和投资者的合法权益。

“从2007年国内第一家网贷平台成立到现在，整个网贷行业经历了兴起到平淡，但似乎这么多年来的价值，都能轻易被一次负面事件所掩埋。”吴雨认为，投资人应注意区分项目逾期和跑路、“爆雷”有本质不同。对于正常的项目逾期，如果平台本身是合规经营的，又能够勇于承担，积极主动、公开透明地进行处置，不妨给平台多一点时间和耐心。