百亿平台投融家爆雷 涉嫌自融输血

唐金燕，张靖超

7月9日，位于杭州市拱墅区的远见大厦第13层被陆续赶到的一群人砸开了大门。该大厦的12层到17层都是杭州投融长富金融服务集团有限公司（以下简称“杭州投融长富集团”）的办公区，门内早已空无一人。“老板和员工都跑路了！”一个上午的时间，杭州投融长富集团参股70%的杭州投融谱华互联网金融服务有限公司所运营的互金平台“投融家”爆雷的消息便从杭州传到了全国各地。

公司员工王洋（化名）混进了这些愤怒的投资人之中，悄悄带走了自己的私人物品。王洋称家人往投融家投了10万元，自己也是受害者。

《中国经营报》记者7月14日前去杭州市拱墅区经侦大队询问相关情况，其相关人士表示此事已立案。

据投融家网站7月9日的记录，该平台累计借贷金额逾103亿元，借贷余额达到17亿元。

投融家于2016年1月上线，包括线上业务和线下业务。线上业务的投资人来自于全国各地，线下则以杭州当地人居多。

“谁也没有想到会爆雷。”杭州当地投资人王红表示，自己全家的积蓄都投进平台，而如今全部打了水漂。但《中国经营报》记者调查发现，此次爆雷并非毫无预兆，一方面，投融家在爆雷前一周已出现兑付违约。另一方面，投融家早已传出自融嫌疑。此外，本报记者调查发现，平台对于其上市公司背景的宣传或存虚假宣传嫌疑。

三家平台相继爆雷

7月9日，浙江杭州互联网金融平台多多理财官网发布了《关于多多理财逾期问题的公告》，公告以全体员工的口吻爆出公司实际控制人是李振军，其与杭州投融长富集团的财务总监何永琴失联，该文怀疑李振军已持绿卡跑路。国家企业信用信息公示系统的资料显示，李振军名下还有两家互金平台萌小薪和投融家，这两家平台也在7月9日相继爆雷。

平台爆雷似乎并未有任何征兆，就连员工也表示被高层“蒙在鼓里”。王洋称最早在7月2日投融家出现产品到期未兑付的情况，已经有投资者在7月当日上门讨要说法，直到7月6日，未兑付的情况越来越多，但高层并未对员工解释，直到7月9日，所有高管都消失不见。

员工内部互相提醒有投资人上门，因此很多员工在偷偷取回私人物品后都离开了工作岗位。值得一提的是，7月9日投融家实时数据中“逾期金额”均为0元。

事后王洋回忆起李振军的妹妹李丽娇在7月6日索要了保险柜钥匙。“我们的公章证照全在保险柜里。”李丽娇在公司担任要职，并且也是投融长富集团的另一名股东。此后她拉黑了所有员工的微信，这也让王洋认为高层是“蓄谋已久”。

7月9日当天，投融长富公众号TRCF发布公告称，多多理财的高管欠款导致资金链断裂，而投融家董事会还在积极筹款应对中，这无疑给一些投资人一线希望，然而此后投融长富公众号再无更新内容。

7月12日，记者前往杭州投融长富集团所在的远见大厦发现，办公区域已经人去楼空，且公安干警已对现场封锁并进行搜查。

虽然国家企业信用信息公示系统显示李振军与多多理财并未有股权关联，但王洋透露，多多理财是李振军去年年底收购而来。多多理财的法人代表实际是跟随李振军长达10年的老员工。“李振军会拿老员工的身份信息去当做某个公司的法人。”王洋说道，一些老员工对此也感到非常害怕。

上市公司背景

据悉，李振军最先涉足投资金融业务的公司名叫浙江展达投资管理有限公司（后改名为浙江展达金融服务外包集团有限公司），主要从事线下理财业务。李振军在此之后的投资可谓顺风顺水。2015年李振军不仅开始成立起全国各地的投资公司，并成立投融长富集团。在下半年，李振军还在为认购上市公司中亚能源的股份做准备，并且于2016年1月5日和4月5日分两批共认购20亿股，共花费2.6亿港币，折合人民币约2亿元，一跃成为最大股东及董事会董事长。

中亚能源也随着李振军的“上位”而更改为“投融长富”。原本从事商业贸易、原油等业务为主的“中亚能源”，如今在官网介绍中写道：“本公司主要业务为投资控股。其附属公司之主要业务为商品及化工产品贸易、物业投资、贷款业务、证券经纪、资产管理、保险经纪及开采及销售原油。”投融长富港股公司在2015年董事会函件中也透露董事会将致力于金融业务的扩展与发展，这也是接受李振军认购的期待与愿景。

上市公司在2016~2017年年报中显示，其子公司创先实业公司100%参股浙江投融长富控股有限公司。本报记者于7月17日前往浙江投融长富控股有限公司所在地，却发现并无投融长富有限控股公司，且联系电话为空号。本报记者就投融家与上市公司间的关系，于7月20日拨打总部位于香港的投融长富官方所留电话进行询问，对方表示将会把问题转交给高层进行回复，但截至记者发稿时，仍未有回应。

虽然港股公司并未直接投资P2P业务，投融家平台在宣传介绍产品时多次提到港股上市背景。很多投资者表示，当时加入投融家，也是看中了港股上市的公司背景这一点。赵占领律师表示，只有港股公司直接控股的公司才可以称之为“具有上市公司背景”，而如此宣传有涉虚假宣传之嫌。

但平台爆雷后，港股公司声称自己和杭州投融长富的P2P业务并无关系。投融长富（香港）在7月12日发布公告称，本集团并没有开展运营P2P业务，爆雷的投融长富系列平台，仅和杭州投融长富集团董事长李振军有关。7月18日，投融长富(00850)发布公告,公司已成立独立委员会，委托独立专业顾问进行独立调查,包括调查核数师所告知的有关尚未解决事项的所有事宜。

针对监管问题，本报记者向杭州市金融办公室发送采访提纲，至今未得到相应答复。

在王洋眼中，李振军具有一种“说风就是风”的性格特点，“哪个业务赚钱，市值好几个亿，（李振军）说干就干了，也不做市场调研。”她说道。王洋透露，李振军花了好几个亿买区块链的一些数据，区块链抽检才一个半月，员工才十来号人刚刚凑齐。

资金去向

对于投资人而言，此刻最想要了解的便是自己的钱究竟去哪了。王红表示，现在很多参加线下投资的老人还对李振军抱有期待，希望他能够筹钱还钱。但另一名投资人张康（化名）告诉本报记者，他在两年前开始投资投融家，因为进展一直很顺利，因此到后来就并没有仔细看借贷合同。多位投资人表示自己手头的合同上，投资钱款的用途为“净水器”“3C数码”等产品的代理销售项目，众所周知，这类项目毛利率极低，但合同中却标注着高达12%、9%的借款利息承诺。

此前也有自媒体曾曝光投融家的借款公司的电话与李振军名下另一关联公司杭州投融谱华投资管理有限公司一致，投融家存在制作假标的状况，也就是所谓的“自融”。中国互联网协会信用评价中心法律顾问赵占领介绍，自融是指平台以借款人的名义借款，但是实际上是平台自身在借款。因投融家平台倒闭而离职的员工林倩（化名）表示自己对此不知情，但是她认为P2P平台要想活下去，或多或少都存在自融行为。

赵占领表示，自融行为一直是互联网金融平台违规的最明显的一种体现，自融涉及到非法集资的问题。

本报记者就自融问题向杭州市拱墅区经侦大队进行核实，对方表示，目前是侦查阶段，随着案件的发展，案件定性或许会发生变化。

一名投资人回忆，最初的时候企业贷比较多，包括供热站、汽车公司等，到现在主要是净水器、3C数码产品、商城入驻保证金以及少量的个人消费贷款，比如婚礼。

对于资金去向，王洋告诉记者，投融长富集团收购多多理财之前，真正赚钱的业务只有投融家。

此外，在员工工资方面，虽然并未有持续性的欠薪状况，但也有过间断性欠款的情况。王洋表示，去年和前年都有员工表示自己的薪水被拖欠一个月，今年6月拖欠工资，原本以为只是公司一时的资金紧张，但没想到是整个资金链出现了问题。另一名公司员工钱浩（化名）告诉记者，并没有存在拖欠工资的情况，但是提成会有所拖延。