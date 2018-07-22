神州租车进军新能源造车的底气何在？

郭梦仪

7月11日，神州租车发布公告称，拟以每股0.06港元的价格认购90亿股五龙电动车（0729 HK），合计5.4亿港元。同时，神州租车还将认购6亿港元可换股债券，以五龙电动车现有股本计算，完成认股后神州租车将占五龙电动车22%的股权，成为其最大股东；如果完成债转股，股份比例将扩大至37%。

正如神州优车董事长陆正耀所说，神州优车的业务布局已经基本成型，未来将进入汽车生态圈的上游进行布局。神州租车这次控股五龙电动车是真正意义上拿到了新能源乘用车生产的“准生证”，真正进军到造车界。

有业内人士认为，这是神州在新能源汽车领域的重要布局。也是完善神州出行战略的组成部分。双方能够实现资源优势互补。“对于电动车企业来说，如果不是背靠传统汽车企业，最大的障碍就是销售渠道。”独立分析师唐欣在接受《中国经营报》记者采访时认为，神州能为五龙旗下的长江汽车铺设销售渠道。一方面，神州旗下有租车、优车等使用场景，本身就可以消化大量车辆；第二，神州的客户资源，专车司机和租车用户，都是潜在的购买人群。

控股五龙进军“造车界”

对于五龙电动车而言，与神州租车合作的主要目的在于偿债和开展新订单。五龙电动车发布的公告显示，交易完成后将配售及建议认购的所得款项主要用于偿还约10亿港元的债务，余额用于支持为美国顾客如Ryder System及其他大型物流车队营运者的订单生产约500辆车及一般营运资金用途。

公开资料显示，五龙电动车是一家专业的新能源车制造商，业务为电动车从锂电池到整车研发、生产、制造和销售的全产业链。值得注意的是，五龙电动车拥有新能源车制造的全牌照——其旗下的长江汽车通过了发改委新能源乘用车生产的准入核准，并在去年12月获得新建纯电动乘用车生产资质。其中，乘用车牌照是发改委颁发的国内第二张新能源车牌照，也是第五家获得工信部乘用车资质的企业。

这意味着完成控股后，神州租车将获得新能源商用车和乘用车两张制造牌照，进军新能源汽车领域将不存在资质问题。神州租车董事会认为，此次可能认购事项是其扩大至电动车市场的机会，符合公司和股东的整体利益。此次合作将为双方带来协同效应，是神州租车的新能源汽车战略建立的基础。

值得注意的是，此次神州租车及五龙电动车签订的是合作的谅解备忘录，并不构成与可能认购事项有关的任何具法律约束力的承诺，可能认购事项须待正式协议签署及完成，方可坐实。且根据五龙电动车7月12日晚间发布的补充公告显示，五龙电动车可能需要向港交所提供存在特殊情况的说明，不然不得进行超25%的供股、公开发售或特别授权配售。

新能源汽车生态初现

有业内人士指出，获得新能源车制造的全牌照后，某种程度意味着神州方面已经初步完成新能源战略的布局，对神州优车的汽车租赁、汽车金融、保险等业务形成业务互补。

其实，这已经不是神州第一次布局新能源汽车领域。2017年6月，神州租车母公司神州优车就领投了小鹏汽车22亿元的A轮战略投资；7月4日，神州优车又在新能源充电基础设施方面与普天新能源公司签订战略合作协议。

公开资料显示，2018年，国内新能源汽车的市场竞争进入白热化阶。一方面，各家互联网汽车品牌，如蔚来、小鹏等车辆交付在即；另一方面，特斯拉入华、贾跃亭的睿驰汽车卷土重来成为行业内的焦点话题。虽然互联网造车声势浩大，但目前看来，市面上新能源的私家车品牌基本上以比亚迪和北汽居多。

不过，陆正耀正式的搅局，或改变新能源汽车市场的格局。

2015年，神州租车就考虑过入局造车，但当时陆正耀听取意见后认为神州不应该自己造车。陆正耀透露，他花了1500万元找了汽车设计、零部件公司麦格纳做咨询，最终他认为神州自己造车的成功概率小，以及会站在汽车品牌商的对立面，转而选择通过投资的方式进入互联网造车领域。

2017年5月，神州优车成立优车产业基金，投资方向除汽车产业链整合，还包括新能源汽车、智能驾驶及车联网等领域。基金GP的委派代表、实际控制人黎辉此前担任神州优车副董事长职务，由黎辉带领的团队担任GP。陆正耀介绍，产业基金共100亿元，分两期，神州向第一期基金投资10亿元。

而小鹏汽车则成为优车产业基金的第一个投资标的。去年6月12日，小鹏汽车宣布完成22亿元A轮融资，优车产业基金领投。陆正耀当时宣布，神州将不仅大规模采购小鹏汽车，还将在销售和售后体系搭建、大数据挖掘以及联合营销等方面为其提供支持。

虽然神州连拿两城：投资小鹏汽车、控股五龙电动车，但也并不代表神州就将一切押注在两位玩家身上。陆正耀曾表示，只要符合神州要求的企业会继续投资，预计投资3至4家，平均每家一年买10万辆。“投3至4家是为了保证供应量、岔开车型、均衡风险。”陆正耀披露，神州计划2018年采购40万~50万辆新车，2019年之后大约每年采购100万辆新车，新能源车约占30%。

从神州优车的业务布局来看，向汽车产业链上游延伸已是必然趋势。在滴滴和Uber激战中国市场之际，神州在2016年内通过成立神州买买车和神州车闪贷，先后落子汽车电商和汽车金融领域，从而形成神州租车、神州专车、神州买买车和神州车闪贷四大业务，当时陆正耀就表示，神州优车的业务布局已经基本成型，未来将进入汽车生态圈的上游进行布局。

使用场景助产品落地

业内人士向本报记者指出，当前新能源车企业普遍存在生产规模小、销售能力差、没有全国性销售网络等发展瓶颈，难以规模化发展。作为国内新能源汽车的玩家之一，五龙电动车目前的状况颇具代表性。根据2017年年报显示，公司总营业收入为15.21亿元，同比增长235.12%，净利润为-5.55亿元，同比下降143.19%。

而新能源车走向成熟，规模化的量产和产品迭代是必不可少的。目前，国内新能源车扎堆涌进，虽然声势浩大，闹出不小动静，但真正量产并有良好市场表现的品牌并不多，问题恰恰在于使用场景不够丰富，产品成熟度不高。

互联网分析师王建在接受《中国经营报》记者采访时表示，神州优车拥有的产业链布局、车辆采购能力、服务网络和客户资源，能够帮助五龙电动车有效突破以上瓶颈，实现产品规模化，从而降低成本，加速产品迭代，在下一轮产业竞争中抢占先机。这将能够为五龙电动车旗下的长江汽车及去年投资的小鹏汽车等互联网车企提供落地的出口。而神州优车也可通过控股五龙电动车，获得新能源车制造的全牌照，完成新能源战略的布局。

公开资料显示，目前神州优车集团的服务网络覆盖中国内地近300个主要城市，管理车队规模约40万辆，用户数量约6000万，是国内最大的单一汽车购买商，仅在2017年就投入了45亿元采购新车。

唐欣在接受本报记者采访时指出，对于电动车企业来说，如果不是背靠传统汽车企业，最大的障碍就是销售渠道，其不可能快速建立4S网络，而需要更多的渠道支持。神州在“销售”上的意义在于两方面：第一，它有使用场景，本身就可以消化大量的产品；第二，他有客户资源，专车司机和租车的人，这些都是潜在的购买人群。

神州的新能源汽车生态一旦开启造车，不仅神州本身能进一步降低采购成本，还能与遍布全国的多元化的汽车租赁网络和买买车的汽车电商销售形成互补效应，推进新能源车的布局和销售。