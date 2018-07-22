BAT小程序攻防战 百度上线小程序欲破微信封闭生态

原标题：百度上线小程序，欲破微信封闭生态 BAT小程序攻防战

李静

7月4日的百度AI开发者大会上，百度正式发布了百度智能小程序。会上，百度副总裁、百度App&信息流业务体系总负责人沈抖直言，微信小程序建立的是“围墙花园”，而百度要建立的是一个完全开放的生态。早在去年8月，阿里旗下支付宝上线小程序，并且有传言称手机淘宝也在酝酿小程序。

《中国经营报》记者注意到，在百度发布智能小程序一周后，腾讯则开始“秀肌肉”：目前通过微信平台发布的小程序达100余万个，开发者超过150万，第三方服务平台达5000多家。

有赞创始人、CEO白鸦此前在接受本报记者采访时表示，腾讯之后，百度和阿里必须发展小程序，因为微信小程序已经威胁到了百度和阿里的生态。

腾讯的进击

在互联网领域，跨界频繁发生，BAT也频频将触角伸向对方领域。

百度曾于2010年上线C2C电子商务平台“有啊”，与阿里正面交火；在社交领域，曾先后上线了主打SNS（社交网络服务）社区的“百度空间”、即时通信工具“百度Hi”、类似微博形态的“百度说吧”。

阿里在2011年对外推出“一搜”，2013年UC整合一搜，在2014年推出“神马搜索”；在社交领域，阿里一方面入股新浪微博，另一方面自己做了即时通信工具“来往”。

腾讯曾自己开发了“搜搜”，战略入股搜狗搜索并成为其第一大股东后，便把搜搜并入搜狗搜索，剑指百度搜索；在电商领域，腾讯从2006年开始涉足做C2C电商平台“拍拍网”，到之后的B2C电商平台“QQ商场”，再到后来与国内大型B2C企业合作，组成“QQ网购”。

但是BAT之间并没有真正的打到对方的根基，很多跨界业务最后无疾而终。根据第三方研究机构易观的数据显示，在中国搜索引擎市场，2018年第一季度百度继续保持领先位置，市场占比达到80.09%，搜狗虽位居第二，但市场占比仅6.63%。在电商领域，腾讯放弃了自有的电商业务，转而战略投资了京东、唯品会、拼多多等电商平台。

不过，微信小程序的崛起，对百度和阿里都产生了不小的威胁。

“现在很多资本方以及同行在一起的时候都会聊到一个词——微信互联网。在中国移动互联网生态中，已经有了安卓操作系统和苹果操作系统，其实微信也在变成一个操作系统，慢慢地构建自己的生态。”十点读书创始人林少告诉本报记者，如今的微信已经形成一个闭环，在微信生态中可以获取用户和流量，之后可以实现内容沉淀，乃至商业化尝试。

但微信封闭的生态也让百度抓狂。“百度抓取不到微信生态里的内容，一个搜索引擎如果没有内容也就挂了。”白鸦表示。

另一方面，微信社交生态中成长出来的社交电商也让阿里坐立不安。主打社交分享拼团模式的拼多多发迹于微信平台，2015年成立，在2017年时，全年GMV便超过一千亿元。同样是达到千亿GMV，京东用时10年，唯品会为8年，淘宝为5年。让阿里感到焦虑的是，微信生态中不只有拼多多。

腾讯社交广告产品运营总监张怀雨表示，目前零售业面临的最大挑战还是获取流量的问题，腾讯已经打通了小程序、公众号等平台的广告，以及融合了支付能力，希望通过广告扶持金的方式帮助愿意转型为智慧零售的商家，实现广告流量价值的最大化。

根据第三方研究机构阿拉丁发布的《2018年上半年小程序生态白皮书暨6月TOP200榜单》显示，微信小程序中游戏和网络购物是两大主要上榜行业，且平均指数呈持续上升状态。在近期的微信公开课上，微信透露，下一步将帮助商家解决用户留存率、小程序与用户的接触频率低等问题。

百度的高调反击

其实，百度在2013年就推出了轻应用。根据微信之父张小龙对小程序特征的十六个字概括“无需安装、触手可及、用完即走、无须卸载”，这与百度曾经的轻应用非常类似。

但彼时轻应用还缺乏成长的土壤，4G网络尚未成熟，移动互联网仍处于爆发前夜，加上轻应用与百度当时收购的“91手机助手”在分发模式上存在冲突，轻应用的发展从举步维艰开始，最后逐渐消沉。

直到微信小程序在移动互联网大发展的时代产生，小程序真正迎来爆发的时刻。“以前微信公众号、百度百家号和熊掌号虽然输出了内容，但用户看完后没有地方承接后续的服务，小程序其实解决了平台提供内容的后续服务支持。”一位业内人士对本报记者解释了小程序的产品逻辑。

沈抖表示：“小程序给开发者提供了一个重新找回流量、重新服务用户的新路径，但不幸的是，微信打造的‘围墙花园’让整个移动互联网变得越来越封闭和割裂。”

封闭和割裂的移动互联网是百度不愿意看到的，抓取不到微信生态当中的内容会影响到百度搜索业务的发展。

易观的数据显示，目前我国搜索引擎市场已经处于发展成熟期，从2016年Q1到2018年Q1，平均每季度的市场规模介于150亿～200亿元之间。据百度财报显示，2018年第一财季“百度核心”（搜索服务与交易服务的组合）总营收161亿元，占百度总营收的77%。百度虽然已经确立了转型AI（人工智能）的发展战略，但由于AI技术仍处于基础技术开放阶段，在很长一段时间内，百度的发展依然要依靠其搜索业务。

在微信小程序的“封闭”攻势之下，百度发展小程序是必要之举，意欲通过开放战略打开微信小程序的“围墙”。沈抖称：“对于小程序开发者而言，在腾讯生态之外，还有大量的流量，百度智能小程序和其他平台最重要的差异就是要做开放生态，重新定义互联互通生态，帮助开发者一次开放多次运行。”也就是说，开发者使用一套开发语言推出的小程序，只需要简单的修改代码就可以同时在百度旗下多个 App及B 站、携程等平台运行。

对于微信和百度两种不同的生态，开发者自有判断与选择。

目前，百度小程序主要以定向邀请码的形式发放给垂直品类中合适的开发者，但不少开发者已经跃跃欲试。

“开放生态之外，百度智能小程序对开发者的另一个吸引点就是流量支持。”爱卡汽车已经在微信上线了几款小程序产品，爱卡汽车平台事业部总经理宋琤告诉记者，之后将根据百度给的入口场景，上线相应的小程序。“腾讯和百度在流量分配上有很大差异，腾讯没有平台流量，流量全部要靠我们自己来运营，而百度有一部分的流量则是不收费。”

良品铺子社交电商总监黎明对记者表示：“发展社交电商还是需要流量，但是在整个微信的大环境下，用户活跃度低、粉丝取关度高、粉丝净增长慢对于我们来说是一个很大的挑战。”

对百度而言，如何运营小程序B端生态则是一个难题。一位百度小程序B端生态前员工对记者表示，从轻应用到直达号再到糯米，百度一直把B端交给代理商在做，所以百度向来不擅长运营B端。这次发展智能小程序，如何运营好B端生态对百度来说是一个不小的挑战。

对于在整个小程序生态上的发展，宋琤透露，爱卡汽车针对腾讯和百度平台属性的不同，微信小程序会向社交方向发展，在百度的小程序则会尝试结合百度AI体系开发一些工具类小程序。

在微信小程序之外，苏宁又联合百度开发了小程序。“小程序是目前行业内一个新型的流量端口和高效的转化渠道。以前搜索和信息流会落地到H5，但H5转化漏斗损耗很大，运营方式单一。在获客成本越来越高的背景下，我们需要更多的流量机会和更高效的转化形式。”苏宁方面对本报记者表示，封闭和开放不是绝对的，超级App和头部媒体，都希望能在自己生态下打造闭环，小程序能给微信和百度提供更丰富的流量变现场景，但微信无法做到完全封闭，百度也做不到完全开放，苏宁希望能够更加方便地获取用户，实现用户拉新和转化，在不同生态中实现平衡。

对于百度的反击，腾讯方面向本报记者表示不做回应，阿里也显得低调。支付宝小程序自2017年8月就开始公测，只对航旅交通、商业及生活服务、生活百货等六大行业开放。到目前为止，支付宝小程序仍未放开公测。对于外界传言的“手机淘宝在酝酿小程序”，截至记者发稿时，阿里方面未做出回应。