亚马逊、丰田和其他公司正努力对抗特朗普的关税计划

新浪美股讯 北京时间7月22日消息，据路透社报道，从亚马逊到丰田汽车以及美国铝业等多个美国大公司正在努力抵制特朗普政府的贸易政策的影响，并阻止新的关税。

这些公司试图避免与美国总统特朗普发生直接对抗，但希望发挥尽可能多的影响力，以阻止他撕毁贸易协定或对大量进口产品征收关税。

据路透社报道，知情人士称，亚马逊正在展开全行业的广告活动以及更广泛的政府游说活动。亚马逊是全球最大的在线零售商和云计算公司，该公司可能会因其网站和数据中心的零部件产品的关税而受到影响。

如果特朗普继续实施对进口汽车和零部件征收关税的计划，日本丰田公司的子公司丰田汽车北美公司可能会受到影响。该公司的负责人最近几周与国会的主要成员会面讨论了关税的潜在影响。

此外，如果特朗普将美国从北美自由贸易协定中退出或者征收汽车关税，通用汽车(39.4, 0.09,0.23%)公司可能也会受到影响。通用汽车的高管去年还与政府和国会进行会面，提出对贸易问题的担忧。该公司在6月份表示，关税将导致“国内外市场减少”。

这家美国最大的汽车制造商将聘请特朗普前国家经济委员会副主任和国际经济事务顾问。据知情人士透露，本月早些时候离开白宫的Everett Eissenstat将领导通用汽车的公共政策工作。通用汽车对路透表示，公司的确有一个空缺，但拒绝证实这一招聘。记者无法联系到Eissenstat请其置评。

那些已经遭受特朗普政府关于6月份生效的钢铁和铝进口关税的公司也在寻求救济。美国铝业首席执行官本周在电话会议上向投资者表示，公司正与特朗普政府、美国商务部和国会议员就取消关税或获取例外情况进行“积极讨论”。

美国铝业本周表示，它将每月支付高达1400万美元的额外费用，主要是对其最大供应商加拿大进口的铝征收的关税。

除了已经实施的钢铁和铝关税外，特朗普政府还威胁要对其他商品征收关税，这将影响从家具到网络路由器的数千种进口产品。据知情人士透露，总部位于西雅图的亚马逊担心此类关税会在关键的假日购物季对购物者产生影响。该人士表示，亚马逊已经确定了关税将受到影响的各种项目，并正在评估对其业务的潜在影响。

两名知情人士表示，该公司担心的一个问题是，数据中心或其他项目中使用的零部件的进口成本会增加，这将使其云计算部门的竞争力下降。Amazon Web Services是该公司最赚钱的部门。

亚马逊并不是唯一一个有担忧的科技公司。信息技术产业委员会首席执行官Dean Garfield表示：“显而易见，我们的许多公司会因为关税而面临风险。”该委员会的成员包括亚马逊的竞争对手微软、谷歌以及其他一些公司。

游说政府官员和国会议员可能代价高昂而且无法保证胜利，但有些人已经取得了成功。据纽约时报上个月报道，苹果公司从特朗普政府手中获得了保证，其利润丰厚的产品iPhone将从海外发货而不受关税限制。