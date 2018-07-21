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爱钱帮清盘：原百度副总吊诡离职后神秘富豪被抓

爱钱帮清盘：原百度副总吊诡离职后神秘富豪被抓
2018年07月21日 21:52 新浪科技综合
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　　文章来源：时间财经 

　　“下周一我们1000多人会去现场维权。 ”

　　时间财经拍摄，未经授权严谨转载

　　7月22日中午时分，北京左安门外气温高达36℃，但张莉（化名）显然顾及不了这些。她抱着几百页的报案材料，急匆匆赶往东城区经侦支队。

　　时间财经拍摄，未经授权严谨转载

　　前一晚9点多，张莉得知爱钱帮“爆雷”，她在这家P2P平台的累计投资额为800多万元（包括复投），未收回的本金仍有130万元。“出事”后，她被迅速拉到各种“维权群”中。跟张一样，来自天南地北的受害人都急得炸了锅，你一言我一语说他们得到的最新消息、讨论接下来的应对办法，以及到底要不要报案。因为有人说，报案后拿到本金的可能性会降低。

　　最终张莉还是决定先报案。7月22日凌晨3点，张莉拨通110，片区派出所接警后，她去做了笔录。之后她没有睡觉，一直等到次日早上7点多就赶往位于北京左安门的东城区经侦支队报案，罪名是爱钱帮平台“诈骗”。一对安徽夫妇也是昨晚才知道爱钱帮爆雷消息，他们也一宿未睡，连夜整理材料，然后订票赶往北京。他们对时间财经说：“爱钱帮就是骗子，真正的P2P不是这样。”

　　时间财经拍摄，未经授权严谨转载

　　时间财经在爱钱帮所在的南新仓商务大厦办公场所发现，那里已经贴上封条、人去楼空，偶尔有几个警方办案人员出入其中。

　　时间财经拍摄，未经授权严谨转载

　　公开资料显示，爱钱帮成立于2013年8月，2014年4月正式上线运营，办公地址位于北京市东城区南新仓商务大厦。截至2018年7月，注册用户近50万，累计成交额超过140亿元。张莉是去年6月经同事介绍才知道这家P2P平台的，之前她相继投资过真融宝、桔子理财、陆金所等，由于收益不高最终遭弃。

　　张莉告诉时间财经，刚开始爱钱帮给人的感觉似乎与其它平台不太一样。在她刚刚注册时，30天标的能提供高达9%的回报。

　　当然，起初她不敢投资太多，试探性地花几万元找1个或 3个月标的，发现都能按时返还本金和利息。虽然期间有过几例逾期事件，平台在三五天内都会解决。这让张莉喜出望外，彼时她正因卖亏一套北京的房子而暗自懊恼。她希望找到一些投资平台，收益既高于她房贷3个点左右的利率，同时又能赚取一些收益。事后，张莉说她当时有一些贪心。

　　张莉最早注意到爱钱帮可能“出事”是在今年年初，平台经常“无标可投”。由于不想让资金“站岗”，她就抽出部分投到另一家P2P平台点贷诚金。这家公司的高层之一是张莉同事的爱人，她觉得应该不会出什么问题。但过了一段时间后，爱钱帮又能正常运营，她就把资金又抽调过来。截至目前，她在爱钱帮的投资额度已超过她总投资额的60%。

　　今年五六月后，多家P2P平台集中爆雷，张莉看到后心有余悸，也曾想过把资金先提出来。但百度前副总裁陆复斌加盟爱钱帮的消息，最终让她打消疑虑。张莉暗自思忖，陆个人都愿意拿3个亿投资这家公司，说明平台没有问题。张莉表示，在这个事情上她确实有些大意，但即使她再谨慎，自己投的一些标的也是半年或一年的，要收回来也很难。

　　张莉报案的诉求是想拿回本金，但她显然信心不足。她说：“也有可能一分钱都拿不到了。”

　　北京京安律师事务所张越对时间财经表示，对于P2P爆雷最常见的还是非法集资和非法经营这两个罪名。诈骗要有欺骗行为，被害人基于受骗产生财产损失。一般情况下，网贷公司拿投资人的钱往外放贷是种经营行为，如果因为资金链断裂还不上钱，不构成诈骗。法院对大型集资案件，会组织被害人统一登记受赔情况。如果公司有剩余资产，都会做后续处理。

　　吊诡的离职

　　在爱钱帮爆雷前，有一个人重要角色不能不提——原百度副总裁陆复斌。

　　2017年5月26日，百度副总裁陆复斌在朋友圈宣布将离开百度，作为百度贴吧、知识体系、百度联盟等内容生态的负责人，陆复斌的离开一时引发外界巨大关注。

　　但让外界更没有想到的是，离开百度一年多后，陆复斌在2018年7月2日首次公开露面，公布了其最新动态——创办投资公司信义资本，已完成首期10亿人民币基金募集，同时正在募集另一支美元基金。同时，陆复斌以个人名义入股互联网金融公司爱钱帮，成为最大股东，占股42%。

　　次日，爱钱帮正式对外发布了B+轮融资消息。此轮融资金额为3亿元，由信义资本创始人、原百度副总裁陆复斌投资。

　　资料显示，陆复斌毕业于美国密歇根大学，早年曾在美国航天局担任软件工程师。2006年，陆复斌参与创办海外华人社交网站——友林网，并担任公司CEO。在加入百度之前，陆复斌曾担任亚马逊营销服务部门（Amazon Marketing Services）全球负责人。此前，陆复斌是教科书租赁网站Chegg.com的早期创始人之一，并担任产品总监。

　　彼时，陆复斌说：“这次选择离开，是因为自己想趁着还不是太老，去实现自己的理想。”

　　此后，外界有传言称，陆复斌从百度离职后就创立信义资本，专注于股权投资与业务资本化。直到今年7月3日，爱钱帮的正式公告才证实了相关传言。

　　据多家媒体报道，陆复斌选择投资爱钱帮是经过慎重的调研。陆复斌表示，他在投爱钱帮之前看过很多平台。甚至爱钱帮的竞争对手他很早以前就认识，都是知根知底的好朋友。投爱钱帮是经过全面尽调后，作出的决定。

　　彼时，爱钱帮在很多人眼里都是“正面”的P2P公司形象。早在2015年3月，爱钱帮就获得了工信部电信与信息服务业务经营许可证；2015年7月，与徽商银行合作，成为首批完成“银行资金存管”的金融科技公司。2017年8月，爱钱帮还获得公安部国家信息安全等级保护三级认证；而在网贷天眼发布的网贷平台线上端合规排行榜中，爱钱帮排名第52位，位居市场前列。

　　按照现在公开资料的梳理来看，陆复斌加盟爱钱帮还是想大干一场的。他曾公开表示，互联网金融是下一个发展方向，该领域创新前景无限，此时正是合规平台蓄力待发实现弯道超车的契机，有必要主动出击布局优秀的成长型企业。

　　陆复斌也表示，自己给爱钱帮开了三个条件，一是合规，也是最重要的；二是稳扎稳打，把2018年的业务做起来；三个是坚持创新，践行普惠金融的本质，未来爱钱帮也会在三到五线城市发展。

　　也就在那个时间段，前文所述的张莉已经从网上看到一些P2P爆雷的消息，她本想撤出在爱钱帮的投资，看到陆复斌的加盟才没有撤资。

　　但两周后，风云突变。7月21日据北京商报报道显示，爱钱帮在官网发布《关于爱钱帮平台情况说明》称，近日，公司收到陆复斌先生退出爱钱帮投资计划的通知。陆复斌于2018年7月3日宣布投资爱钱帮成为爱钱帮财务投资人之一，现于2018年7月19日正式退出，不再担任任何角色，相关股权变更及法人变更事项会陆续进行处理，以变更后为准。退出后，不再承担任何爱钱帮相关责任。

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