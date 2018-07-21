阿里巴巴和腾讯预计将以25亿美元收购WPP中国业务

新浪科技讯 北京时间7月21日晚间消息，据英国媒体报道，阿里巴巴、腾讯与华人文化产业投资基金（CMC）有意购买全球最大广告传播集团WPP中国业务20%的股份，目前谈判仍处于早期阶段。

知情人士透露，此次谈判大约需要数月时间才能完成，预期业务估值在20亿到25亿美元之间。

四月，在公司任职长达33年之久的老将苏铭天爵士因个人行为不当接受调查之后卸任。WPP目前正在寻求公司首席执行官的继任者。此次交易中，WPP会将其中国业务代理全权交由一家新控股公司负责。

由阿里巴巴、腾讯以及华人文化产业投资基金组成的财团分别购买同等股份，而WPP则会继续持有大部分股份。

据悉，本月WPP主席Roberto Quarta已经和公司联合首席运营官之一的Andrew Scott一同前往中国，就未来的交易进行谈判。

本周知情人士表示，此次交易的复杂性意味着谈判依旧可能会以失败告终。

如果交易完成，那么这就象征着营销服务和数字科技行业的交汇，与此同时像数据分析这类领域的快速发展也在推动着两个行业的变化。

阿里巴巴和腾讯的影响力将在全球得到进一步发展，其股市市值分别为3650亿英镑以及3460亿英镑。通过支付宝、蚂蚁金服以及天猫等平台，阿里巴巴已经成为全球最具影响力的电商之一，其创始人马云已经跻身全球富人榜前列。腾讯在数字广告行业的影响力也不容小觑，旗下的微信社交网络平台用户超过10亿。两者加在一起，几乎渗透了中国公司活动的各个领域，从零售行业到快速发展的在线流媒体音乐服务。

本周，一家银行表示WPP选择出售少额股份的想法早在苏铭天管理公司时就有了。当时，他与WPP非执行董事以及CMC的创始人黎瑞刚讨论过这个问题。黎瑞刚的双重角色对此次交易来说也是一个较为复杂的因素。

此外，如果阿里巴巴与腾讯这两家科技巨头与WPP达成了协议，那么这两家公司的竞争对手会作何反应呢？

阿里巴巴与腾讯携手收购WPP中国业务这件事本身就有些引人深思，毕竟两者多年来的竞争关系较为紧张。

事实上，两家公司已经分别告知投资银行进行“站队”，在其他运营业务的不少关键领域，双方也都存在竞争。

它们对于购买WPP中国业务股份的兴趣反映了FTSE-100（英国富时100指数）公司想要将自己打造成强势企业的决心。

尽管Interpublic、Omnicom以及Publicis等企业都在中国拓展了业务范围，但是它们无一能像WPP这样将业务发展得如此全面。

在公司内直接引进中国股东，将会是WPP发展本地化业务的其中一步。

自从苏铭天卸任之后，公司仅处理了一项资产，即以2.58亿英镑出售了全球软件开发者Globant。

然而，公司还计划出售数字广告公司AppNexus价值2.28亿英镑的股份。

WPP很有可能也会出售其他资产，包括青年文化媒体平台Vice的股份。

WPP的市场研究部门Kantar一直是众多私募公司关注的焦点，尽管出售该部门会影响到其他业务的出售，包括WPP在中国的业务。

WPP预计将于数月之内任命新的继任者，最快九月初就能获悉消息。

另一位联合首席运营官Mark Read清楚表示自己有意担任公司的首席执行官一职，他在其他资历较高的同事中很受推崇。

Quarta也在考虑公司外的候选人。

苏铭天离职之前，公司董事会一直对于其薪酬过高的问题表示不满——然而他自己却竭力否认这一点。他还曾动用公款来招妓。

在离开WPP之后，他成立了一家新营销服务公司S4 Capital，并且以2.65亿英镑收购了荷兰数字公司MediaMonks。WPP也参与了竞标，并且试图通过法律手段阻止苏铭天的竞标。

WPP对于MediaMonks也同样感兴趣，并向苏铭天发出警告，如果他竞标成功，WPP将拒付高达1900万英镑的股票期权。 （堆堆）