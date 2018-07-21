新华社：区块链产业最大挑战是公众认知问题

原标题为《综述：行业人士聚焦区块链如何影响大众生活》

耿学鹏 孙一然/新华社

区块链近来成为广受关注的热门词汇，但很多人恐怕并不了解它究竟将给人们的日常生活带来怎样的影响。“区块链韩国周”活动7月20日在韩国首尔结束，区块链技术及产业如何影响现实生活成为业内人士和专家的焦点话题之一。

据主办方介绍，“区块链韩国周”吸引了来自30多个国家和地区的逾2000名从业者和专家。在韩国周的项目见面会活动上，不少项目把目光放在与大众生活相关的各个方面，如互动教育、运动健身、视频分享、绿色环保和慈善参与等。

总部位于新加坡的SEED基金会创建人兼首席执行官袁玮淞认为，区块链的分布式等特点有助于公众更加深入地参与到某一领域。

一般认为，区块链是一套可信任的分布式数据库“账本”。区块链技术作为一种分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的新型集成应用，具有去中心化、开放性、防篡改、匿名性等特点。

袁玮淞介绍，其基金会正致力于推出一个人人参与环保减排的平台，人们可以通过手机软件上传步行、自行车出行等绿色生活活动参数，以此获得奖励积分并可以利用积分投资环保项目。他说，整个社会的环保意识正不断增强，但普通人往往不知道如何参与进来。区块链提供了公众参与的渠道，同时其分布式记账、智能合约等特点也增加了投资的透明度。

一些从业者认为，区块链产业潜力巨大，但从某种程度上来看目前还处在一个相对初级的阶段。瑞士“猎户座”公司联合创始人约阿娜·帕夫卢克认为，区块链产业目前发展的最大挑战是公众认知问题，公众只有真正了解这一技术之后才能认识到区块链的优势。

帕夫卢克说，她的团队正在研发的线上平台旨在把艺术品制作成唯一的高清数字版本，通过智能合约对其所有权实现区块链化。借助区块链技术让交易更透明和可信，也可以让更多不太熟悉这一领域的普通人参与。

能够有效规避人与人之间的信任风险被认为是区块链的优势之一。参加活动的韩国大学教授吴圭文说，无论是传统方式还是互联网交易，信任已经成为最大的难题，区块链技术的出现应对了这一问题。

不少与会人士认为，区块链产业发展目前面临着许多难题和挑战，只有应对好这些问题才能够使区块链真正走入人们的现实生活。比如，区块链项目大规模涌现，但良莠不齐，真伪难辨。专家提出，区块链技术本身难以理解且更新速度快，相关法规制度的制定难度较大，需要从业者与政府加强沟通，协助政府和公众了解这一技术并制定相关政策。