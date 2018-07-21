二季度全球移动App下载284亿次 用户消费达185亿美元

7月21日消息，据国外媒体报道，研究机构发布的报告显示，今年二季度全球移动App下载量创下新高，达到了284亿次，用户在移动App上的花费也达到了185亿美元。

发布二季度全球移动App下载量及用户消费报告的，是市场研究机构AppAnnie，其近日发布的报告显示，通过苹果iOS和谷歌Play两大平台，全球用户的App下载量在二季度达到了284亿次，同比增长了15%。

二季度移动App下载量达到了284亿次，也超过了今年一季度的275亿次，创下单季移动App下载量新纪录。

值得注意是，App Annie报告中所提及的284亿次下载，是纯粹的新下载量，并不包括App的重装和更新，算上这两项，其下载量就会更高。

就平台而言，谷歌Play平台的下载量仍要远多于苹果iOS，谷歌Play平台的App下载量在二季度超过了200亿次，同比增长了20%，也扩大了对苹果iOS平台的领先优势。iOS平台的App下载量在二季度也同比增长了25%，但下载量要远低于谷歌Play平台。

就具体国家而言，无论是绝对下载量还是增长量，印度是推动谷歌Play平台移动App下载量增长的主要市场，东南亚人口大国印度尼西亚则是推动谷歌Play平台移动App下载量增长的另一大市场；在iOS平台，二季度移动App下载量同比增长最多的三个国家分别是美国、俄罗斯和沙特。

就App类别而言，游戏、视频播放与编辑、体育类是谷歌Play平台移动App下载量增长最多的，体育类App也是二季度iOS平台下载量增长最多的，紧随其后的是财经类和旅游类App。

体育类App二季度在两大平台的下载量大幅增加，还是同已经落幕的俄罗斯世界杯有关，2018年的世界杯在6月14日开幕，7月15日结束，二季度体育类App下载量因此也大幅增加。

下载量创下新高的同时，用户在App上的消费也创下了新高，AppAnnie的报告就显示，二季度用户在App上的消费达到了185亿美元，同比增长了20%，也略高于一季度的184亿美元。