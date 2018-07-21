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2018世界500强排行榜：中国公司表现亮眼稳居次席

2018世界500强排行榜：中国公司表现亮眼稳居次席
2018年07月21日 07:52 经济日报
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　　当地时间7月19日，美国知名商业杂志《财富》向全球同步发布了2018年世界500强排行榜。中国公司上榜数量连续第15年增长，从去年的115家增至今年的120家，非常接近排名第一位的美国（126家），远超第三位的日本（52家）。从1995年《财富》世界500强排行榜同时纳入工业企业和服务性企业以来，还没有任何一个国家的企业数量能够以如此迅猛的速度增长。

　　与上年相比，今年上榜500家公司的总营业收入接近30万亿美元，同比增长8.3%；总利润达到创纪录的1.88万亿美元，同比增长23%；销售收益率则达到6.3%，净资产收益率达到10.9%，均超越去年。《财富》杂志认为，这些全球最大公司的经营状况在明显改善。

　　谁在迅速做大？ 进步前十8家来自中国

　　从1995年第一份榜单问世至今，中国企业大步迈上世界舞台，上榜企业数量从最初的3家增至如今的120家。

　　2018年，在上榜的中国公司中，前三名分别是国家电网、中国石化、中国石油，3家企业分列榜单的第二位至第四位，名次与去年保持一致；第四位至第十位分别为中国建筑、鸿海精密、工商银行、平安保险、建设银行、上汽集团、农业银行，名次与去年略有不同。

　　在排名位次变化方面，中国企业表现也十分亮眼。排名跃升最快的前10家公司中有8家都来自中国大陆，其中国家能源投资集团凭借上升175位的好成绩占据榜首。除了国家能源投资集团外，其余7家分别为阿里巴巴（上升162位）、腾讯（上升147位）、山东能源集团（上升138位）、厦门国贸（上升134位）、美的（上升127位）、厦门建发（上升126位）和碧桂园（上升114位）。其中，阿里巴巴、腾讯、厦门国贸、厦门建发和碧桂园均为第二年上榜，即2017年首次上榜。

　　在汽车制造业领域，中国今年有7家公司上榜，美国仅有通用汽车和福特两家。吉利是中国大陆唯一一家上榜的民营车企。该公司过去一年跨越了百万销量的门槛，在销量增幅和500强排名跃升幅度方面均位居国内行业首位。

　　此外，今年还有13家中国公司首次上榜，它们是招商局集团、雪松控股、象屿集团、兖矿集团、鞍钢集团、首钢集团、纬创集团、台湾中油、中国太平保险集团、富邦金融控股、泰康保险集团、河南能源化工集团和青岛海尔。

　　谁最会赚钱？ 腾讯位居中国首位

　　事实上，世界500强榜单排名的主要依据是营业收入，严格来说应叫“500大”比较妥当，因此企业盈利水平与榜单排名差异较大。

　　苹果仍高居利润榜首位，排在第二位的是今年重新进入世界500强的英美烟草集团。排名利润榜前10位的4家中国公司依然是中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行以及中国银行等4大银行。

　　在净资产收益率榜上，波音公司位居首位。中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电。在中国大陆公司中，利润率最高的是腾讯，超过30%。

　　从今年的榜单可以看出，中国企业产业结构调整依旧面临较大挑战。以美国公司作为参照，2018年美国大公司中没有房地产、工程建筑和金属冶炼企业，但在信息技术、生命健康和食品相关等领域有不少大公司。中国公司的情况正好与此相反，尤其在卫生健康/食品批发、保险管理式医疗、食品生产加工和娱乐等与生活密切相关的领域，尚无中国企业上榜。

　　专家表示，这意味着，我国仍需进一步推动产业结构调整，推进供给侧结构性改革，在事关高质量发展与国民幸福生活的诸多领域加快步伐。

　　哪些行业最多金？ 银行业继续居首

　　在世界500强排行榜上，银行业上榜企业依旧最多，国际国内皆是如此。

　　本次上榜的中国银行有10家，分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、光大集团，数量超过美国（8家）。其中，浦发银行营业收入为462.95亿美元，排名从245位上升到227位，上升最快。

　　值得一提的是，中国10家银行平均利润高达179亿美元，远远高于全部入榜中国公司的利润水平（31亿美元），这10家银行的总利润更是占了111家中国大陆上榜公司总利润的50.7%。

　　除了金融业，中国上榜最多的行业分别是能源、炼油、采矿公司和房地产、工程与建筑公司。

　　从行业看，所有互联网服务公司排名均大幅提升，它们是京东、阿里巴巴、腾讯、亚马逊谷歌母公司Alphabet和Facebook

　　此外，在今年的世界500强排行榜上，所有上榜房地产企业均来自中国，分别为碧桂园、恒大、万科、保利集团和绿地控股。这5家房企中，恒大以460.19亿美元营业收入位列第一；碧桂园335.72亿美元的营业收入虽然排名靠后，但增长最快，名次相比去年上升了114位。

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