互联网公司上市潮：融资艰难囤粮过冬 赴港IPO成首选

原标题：互联网公司上市潮3.0：融资艰难囤粮过冬，赴港IPO成首选

本报记者 卢晓 北京报道

走，到香港上市去！

从做手机的小米、提供生活消费服务的美团，到做直播的映客，再到在线旅游市场的同程艺龙……中国的互联网公司正在经历第三次集中上市潮。而与此前对美股的偏爱不同，香港成为目前更多互联网企业的选择。

这是一波爆发于移动互联网时代后期的上市潮，但在热闹如菜市场的表象之下，这波互联网公司扎堆赴港IPO背后的商业逻辑是什么？

一位不具姓名的证券业人士对《华夏时报》记者表示，当前互联网人口红利几乎已不存在，移动互联网流量见顶，随着用户规模、营收等增长速度的放缓，互联网企业在一级市场也很难再轻松拿钱。从一级市场轻松融资的日子已经一去不回了。

不过在香港上市也并非一片坦途。小米、齐家网、猎聘等诸多互联网企业相继上市破发的背后，意味着资本市场越来越冷静，这也意味着盈利才是硬道理。

扎堆赴港上市

这个夏天，热闹的港交所连敲钟的锣都不够用了。

7月12日上午，映客互娱、齐屹科技和指尖悦动等8家公司同时在港交所挂牌上市。港交所大厅只有四面锣，每两家公司代表只能共用一面集体敲钟。有观点评价当天敲钟现场热闹如菜市场。

这一天的喧闹只是赴港IPO大潮的缩影。普华永道7月3日发布的报告预计，2018年全年将有220家企业赴港上市，加上预计创业板市场首次上市企业有90家，全年集资总额预计将达到2000亿—2500亿港元，使香港有望再次成为全球最大的IPO市场。

在这波赴港IPO大潮中，互联网公司尤甚。今年6月，美团点评向港交所正式提交A1申请，启动港股上市之路。按照此前预期，美团点评将于9月26日正式上市。而7月9日，小米已经在港交所挂牌。“小米IPO发行价17港元，估值543亿美元，已经跻身有史以来全球科技股前三大IPO。”小米创始人雷军在小米上市前发表的公开信中如是说道。

除了小米、美团点评外，据《华夏时报》记者了解，猎聘、同程艺龙、宝宝树等互联网企业大都选择了港交所。还有消息称滴滴、蚂蚁金服等互联网垂直领域的企业也有意于今年下半年选择在港股上市。而最新的一桩IPO是，7月18日港交所披露了在线教育网站新东方在线的招股书。

需要提及的是，这也是继百度、腾讯、搜狐、网易等门户网站于2000年左右掀起第一波上市潮，阿里、京东等电商巨头在2014年前后掀起第二波上市潮之后，国内互联网公司正经历的第三波集中上市潮。与前两次有所不同的是，尽管美股依然是拼多多、优信二手车等互联网企业的选择，但诞生于移动互联网时代的企业们，这一次将更多的目光转向了香港市场。

普华永道日前发布的《2018年上半年IPO市场回顾及下半年市场展望》报告显示，由于监管趋严，今年上半年A股IPO发行缓慢。截至6月30日，A股今年上半年共发行63只新股，融资金额931亿元，比去年同期的246只新股和1255亿元融资额同比减少74%和26%。

港股则相对活跃。上述报告显示，2018年上半年，香港共有108家新股上市，比去年同期增长50%。而据Wind数据显示，截至2018年7月4日，美股共新增69家上市公司，仅比A股多出5家。香港交易所行政总裁李小加此前还称，相信暑假过后香港市场将迎来更大一波新经济企业上市浪潮。

为什么是香港

第三波互联网企业上市潮为何更青睐在香港上市？港交所发布的新规是大量互联网企业选择港股IPO的重要动力。

2018年4月24日，港交所发布IPO新规，允许双重股权结构公司上市，即实施同股不同权。该政策于4月30日起生效，即时接受上市申请。而小米则成为“同股不同权”第一家创新试点。

港交所此前一直遵循同股同权制度，但这使其在4年前错失电商巨头阿里巴巴。据《华夏时报》记者了解，当年阿里巴巴曾表态香港是其首选IPO地点，但因为其合伙人制度不符合港交所一股一票的要求，阿里巴巴最终选择在美国纽约证券交易所上市，并创造了美国历史上最大IPO。

香港前财政司司长梁锦松在2017年2月的一次演讲中称：“前几年没有让阿里巴巴在香港上市，是个很重大的错误。”而李小加此前在谈及同股不同权的改革时曾直言：“我们要是再不改，小米也要去美国上市了。”

同股不同权的“AB股”设计已经成为众多互联网公司的选择。美团点评此前披露的招股书显示，腾讯为第一大股东，持股20.1363%，创始人王兴持股仅11.4386%，与红杉资本持股相当。但王兴持有的美团点评的投票权已经超过48%。

有互联网业内人士对《华夏时报》记者表示，互联网创业公司在进行多轮融资后，创始人团队的持股比例往往被稀释，投资机构占据上风。同股不同权能够保持创始人对公司的控制权。

此外，据记者了解，港股对于直播、网游等互联网公司的合规审查、财务审查等较A股更为宽松，上市成功率更高。而在今年上半年，两大交易所和中国结算还发布了H股全流通的实施细则，联想控股和中航科工也被确定为试点企业。

上述证券业人士对《华夏时报》记者分析称，美股虽然也实施同股不同权，但互联网科技公司在美股并不稀缺。此外，美国投资人很难理解中国企业的理念和商业模式，对互联网创业公司的估值并不高。中概股也屡屡成为做空机构的目标。而猎豹创始人傅盛在今年3月接受采访时曾表示：“美股和A股是两个极端，冰与火，国内过于虚高，海外对中概股是容易产生折扣的。”

还需要看到的是，今年上半年，A股资本市场发生的诸如工业富联36天迅速过会等变化引人关注。上述证券业人士对记者表示，A股市场鼓励大型独角兽企业快速上市，也使许多中小型公司转而选择香港市场进行融资。

囤积过冬粮草

在选择扎堆在港上市的背后，互联网企业急需囤积过冬粮草。

据《华夏时报》记者了解，这一轮赴港上市的互联网企业大多成立于2010年后，主营移动互联网业务。凭借快速跑马圈地和获得大批用户后的盈利预期，这些互联网公司此前在一级市场都获得了较高估值。

但从一级市场轻松融资的日子一去不回。上述证券业人士对《华夏时报》记者分析称，现在互联网企业的估值处于高点，阻碍了互联网企业在一级市场继续寻找接盘者入局，还可能使自身面临对赌协议等一系列风险。

美团点评此前传出估值高达600亿美元。但其招股书显示，其2017年营业收入的同比增速是161.2%，较2016年的223.2%已有所下滑。

但大多处于亏损当中的互联网企业仍需要大量输血以维系。

尽管美团点评2017年的营收已经达到339亿，但其当年亏损也接近200亿元；2015-2017年3年间，美团点评累计亏损353亿元；而作为中国网约车市场第一的滴滴也依然常年亏损，2017年整体亏损约20亿元。

此外，推动这些互联网企业扎堆上市的另一原因是，许多互联网创业公司背后的投资基金进入到3-4年后的退出期，而在香港上市被认为是不错的退出通道。

但在香港上市并非就一片坦途。

年初市场传出小米上市的消息后，外界预计小米的估值将达到1000亿美元。但二级市场似乎更加冷静。据记者了解，小米确定的每股发售价定为17港元，为定价区间的最低价。而据此计算，小米的市值不到500亿美元，这意味着比外界预期腰斩。

而小米在开盘首日便遭遇破发，开盘即跌2.35%。同样遭遇开盘首日破发的，还有齐家网、猎聘等。而截至记者发稿，2017年在港上市的互联网汽车零售交易平台易鑫集团的股价为2.91港元，相对此前7.7港元的发行价已跌幅超过60%。

在豪华的投资者阵容和超高的超额认购倍数背后，公司业绩仍然是支撑股价的核心。在流动性趋紧的环境下，互联网创业公司需要加强自我造血功能，要做好不拿融资也要能自我存活的准备，毕竟这会是一场持久战。