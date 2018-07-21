中国AI企业融资总额占全球70% 巨大繁荣背后存隐忧

人工智能消费级应用落地的速度不断加快，同时，市场和需求愈加细分。

市场人士称，人工智能商业应用元年已经到来。

从无人问津到投资人踏破门槛 人工智能融资额不断提高

人工智能领域基础的芯片、大数据处理等是需要大投入的产业，只有获得充分的资金支持，才能持续发展。

2018年，人工智能领域大额融资频发。今年4月，商汤科技宣布完成6亿美元C轮融资，刷新记录；5月，商汤科技再次完成C+轮6.2亿美元融资，估值超45亿美金，创全球总融资额最大，资本对人工智能仍保持较高的热情。

对人工智能行业的初期创业者来说，找投资是最棘手的问题。2014年陈宁打算利用人工智能的芯片、算法等技术，在深圳创业。但当时投资界对人工智能的认识还停留在炒概念的阶段，并不看好。所以，陈宁和他的团队不得不用自己的资金来维持创业。

深圳云天励飞技术有限公司创始人 陈宁：寻找初期资金的时候并不顺利，因为在那个时候资本界对人工智能的技术认可和认识，还是停留在过去几十年的神经网络，90年代的发展，计算力无法匹配、一些无法实现产业落地、以及技术不成熟的状态，让资本对于人工智能其实并不是太认可。

2017年，人工智能首次被写入政府工作报告，上升到国家战略高度。大量资金开始涌入人工智能领域，融资金额也屡屡创下纪录。陈宁的公司也在这波热潮中受益，顺利完成了A轮、A+轮融资，目前正在关闭B轮融资。

深圳云天励飞技术有限公司创始人 陈宁：从去年年终开始，资本界对人工智能企业有一个关注度。比如，今年年初以来，已经收到了三十四家投资机构的TS（投资框架协议）和投资意向。

为了让资本与创业者更有效对接，目前，市场上还出现了一些服务类平台，帮助人工智能的技术或产品，找到合适的应用场景，从而吸引投资人的注意。

清华大学发布的《中国AI发展报告2018》显示，自2013年以来，全球和中国人工智能行业投融资规模都呈上涨趋势。2017年全球人工智能投融资总规模达395亿美元，融资事件1208笔，其中中国的投融资总额达到277.1亿美元，融资事件369笔。中国AI企业融资总额占全球融资总额的70%，融资笔数达31%。业内人士指出，投融资的热情不减，主要是看中人工智能与各行业结合的前景广阔。

七成人工智能公司中报预喜 收益兑现或存不确定性

人工智能投资热情高涨，表现在二级市场上，今年以来人工智能指数表现强于上证综指，进入下半年，人工智能的投资机会还有哪些呢？

wind数据显示，截至昨日晚间收盘，今年以来人工智能指数下跌9.52%，而同期上证综指下跌15.72%，人工智能指数跑赢上证综指6.2个百分点。目前，wind人工智能指数的34家上市公司中，已有27家公布了中报预告，其中20家业绩预喜，占比74%。市场人士表示，人工智能从去年以来已经进入落地期，表现强于预期。

今年以来，人工智能板块的34家公司，仅7家股价年内上涨，涨幅超过20%的有3家，分别为美亚柏科、中科曙光和浪潮信息。

但在近20日，人工智能指数为上涨的趋势，涨幅为4.9%，业内人士认为，进入下半年，人工智能领域的投资机会将集中在人工智能叠加云计算或人工智能叠加垂直应用领域。同时，应注意人工智能在落地过程中，产生收益的时间存在不确定性。

业内分析：巨大繁荣背后的隐忧

但不少业内人士也担心，人工智能领域存在巨大的泡沫，或将迎来一波倒闭潮。根据亿欧智库《2018中国人工智能商业落地研究报告》，2017年中国人工智能创业公司获得的累计融资超过500亿元，但2017年中国人工智能商业落地100强创业公司累计产生的收入却不足100亿元，90%以上的人工智能企业亏损。

北京文投集团总经理 戴自更：目前国内大概跟人工智能有关的公司有四千多家，但是能够得到投资人青睐，或者投资人关注的，并且愿意投资的大概是三分之一不到。如果没有后续的资金投进入，意味着可能接下来就难以生存下去。

另外，业内人士告诉记者，人工智能项目商业应用场景的选择是其成败与否的关键，因为只有找准应用场景，才能做出真正有市场需求的产品，这样人工智能企业才能产生现金流。投资环境偏重应用场景之后，有助于人工智能行业回归理性，让创业企业思考如何在应用场景中落地。

澜亭资本董事长 刘炯：这两年在中国人工智能领域涌现了大量的创业公司，有一批企业，比如头像识别，自动驾驶，以及自然语言交互领域，已经走到了世界领先的水平。同时大量人工智能的创业公司，其实在中国现在还没有找到一个合适的、明确的一个商业变现途径。这个也是中国的人工智能企业所面临的一个主要的困难。