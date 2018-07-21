网贷暴雷调查:波及过万投资者 工薪阶层低收入者为主

“日常能帮着朋友维权，追要这些资金的时候，其实还好受一些，这样就不会想起自己搭进去的那些身家性命。”陈先生对《中国经营报》记者表示道。

陈先生目前的身份比较特殊，他一方面作为网贷平台的投资者，踩雷多个平台，往返于朝阳经侦和海淀经侦处递交材料，另一方面，他又向身边的几十位亲戚朋友集资，允诺帮他们投资，一年给10%的利息，遭遇集中踩雷后，被这些朋友以非法集资的名义报案，他作为“非法集资”的嫌疑人，还要时不时地配合调查。

自2018年端午节过后的第一天，唐小僧暴雷后，一个月的时间里，陆续有超过200家平台出现问题，涉及到过万投资人。

数万投资人中招

对于在此次网贷行业波动中，究竟涉及到多少投资人，目前并没有权威的统计数据显示，但一个网贷平台从业者向记者分析表示，“在目前运营的平台中，头部平台的投资人数都在几万人左右，中等规模平台的投资人数也基本过万。”

对方换一种统计方法表示，“一个500万元的借款企业逾期，会涉及数百投资者，一个借款企业有2000万元的借款逾期，就会涉及上千名投资者。”

记者梳理公开信息可知，投之家在贷余额29亿元，唐小僧在贷余额9.3亿元，钱爸爸在贷余额12.77亿元，此外，还有多家中小问题平台，再贷规模过亿元。

前文所述的从业者表示，“在近期的行业风波中，涉及到的投资者保守估计过万人。”

根据网贷天眼在2018年7月份发布的研究报告显示，目前排名前50位的平台，人均投资额度在21万元以下，其中人均投资额在10万元以上的平台占5家，人均投资额在5万元以上的占11家，人均投资额在1.5万元以下的平台占7家。其中投资额偏小的平台中，投资人稳定性和忠诚度相对偏低，存在羊毛党的可能性较高。

陈先生并不认为自己是“羊毛党”，陈先生表示，“虽然我会选一些有投资福利的、收益高的平台，但我自己也把所有的钱投进去了，目前选定的十几家平台中，已经有超过60%的平台出现问题，这些平台包括我自己的钱和亲戚朋友的钱，累计过千万。”

根据陈先生的表述，网贷平台的投资人中，城市工薪阶层；手头有闲散资金但无业或收入低；小微企业主等这几类人占比较多。

陈先生回忆表示，“最早接触网贷是三年前，此前自己从事餐饮行业，但是并不赚钱，将小店转让出去后，手头有几十万的闲散资金，一时之间没有合适的工作也没有好的投资渠道，当时网贷的收益还比较高，好一点的都在15%左右，就全投了进去。”

在陈先生接触到的多个网贷维权参与者中，下岗职工、低收入者或无业者是占比最高的一个群体。

“除了网贷并没有更好的投资渠道”使陈先生重复多次的一句话。

在陈先生看来，股票市场波动较大，风险性高，而基金和银行理财的投资收益又较低，其他的期货、外汇类投资产品门槛高，不敢贸然进入。

“网贷是投资门槛最低，最简单方便收益也还不错的理财方式了。”陈先生表示。

套路太深

在陈先生所投平台的名单中，云端金融、普资金服、民爱贷以及近期出现问题的投之家都在其中。

陈先生在选择平台时，资金安全性是他重点考虑的部分，但无奈网贷平台“套路太深”。

陈先生表示，“选择平台会综合考虑，收益太高的也不敢投，一般年化收益在13%左右的平台，有银行存管，有股东背景的平台是首选，这样给亲戚朋友10%的收益后，自己还能有3个点左右的收入，一年也有几十万的收入了。”

2018年7月7日，杭州警方通报云端金融。

而云端金融此前的公开信息显示，“是杭州金融信息服务有限公司，由国资委持股的‘国融金融’战略入股”。“是一家集金融投资、管理、咨询及金融业务流程外包等金融服务为一体的国有控股混合所有制金融机构。专注于贸易类融资项目，投资对象主要为大型国有企业及大型民营企业和上市公司等配套的贸易类公司”。

2018年7月12日，接投资受损群众报案，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海普资金融信息服务有限公司立案侦查。

而普资金服此前的官网资料显示，“上海普资金融信息服务股份有限公司，2015年2月，普资金服获A轮5000万元融资，股东赛领资本为国资背景机构上海国际集团旗下子基金，截至目前，成交额已突破107亿元”。

另外普资金服官网资料显示，平台国资背景，新网银行存管，已经获得等保三级认证，平台每周都会更新践行合规进度汇报。

2018年7月14日，深圳市公安局南山分局对“深圳投之家金融信息服务有限公司（投之家）”涉嫌集资诈骗案立案侦查。

而投之家平台背靠网贷之家，且在此前的平台宣传中，曾经多次提到“上市公司背书”等内容。

在陈先生看来，自己并不是只是贪图一时得利的羊毛党，认真考察过这些要投资的平台，平台在出现问题之前，看起来都是较为稳健的，在这种情况下，陈先生才放心将几十万的资金投到平台中。

“出现问题后，此前的那些看起来可靠的背景都不作数了。”陈先生表示。

记者在过去一个月间爆雷的平台名单中，随意选择一家平台搜索该平台相关资料，几乎所有的平台在爆雷之前，官网的介绍信息和百度百科中，都描述该平台与“国资背景”“大型企业借贷”“资产安全”“上市公司股东”当中的一个或几个名词相关，部分平台表示有银行存管。

引爆这场行业危机的平台唐小僧，和新浪支付以及太平财险有合作，此外，2017年12月底，唐小僧的母公司资邦金服还获评上海市“2017年度诚信创建企业”。

在过往的专家指点中，判断网贷平台是否安稳的几大标准，是否有银行存管，是否有股东背景，几乎全部失效，在这种情况下，投资者还能怎么甄选平台？

事实上，在网贷行业中，平台依靠“上市系”“国资系”等标签为自己背书的不在少数。对投资者来说，选择网贷平台时，不盲目追求高收益，不迷信平台的背景和标签，选择信息披露完全，资产透明的平台，相对来说安全性会高一些。信息披露和资产透明是考察平台一个比较重要的指标，业内人士看来，挑选平台就是看底层资产是什么。